2019, anno nero per l’agricoltura

Il 2019 sarà ricordato come un anno molto difficile per l’agricoltura friulana. Tanti fattori negativi si sono scatenati uno dopo l’altro, a partire da un maggio piovoso, ma soprattutto freddo come non accadeva da tempo, al quale è subentrato un giugno caratterizzato da temperature eccessivamente elevate.

Il presidente del Consorzio agrario del Fvg, Dario Ermacora, sostiene che questo cambiamento repentino di condizioni climatiche ha stressato le colture di mais. Nei campi è visibile che la loro altezza non è uniforme e ha influito sui cereali, i cui semi non sono cresciuti completamente.

“Nemmeno l’uva è rimasta indenne - continua Ermacora – e lo dimostrano le dimensioni dei grappoli e degli acini che quest’anno sono molto più piccoli della media. Il che fa prevedere una resa di mosto più bassa del solito. Ma, al di là delle condizioni meteo, ci sono altri elementi di disturbo che sembrano essersi accaniti sulle nostre colture, come la cimice che sta distruggendo i frutteti o corvidi e colombi che hanno mangiato i girasoli appena germogliati”.

“I filari di vite che confinano con superfici boschive sono stati presi di mira dai cinghiali, che paiono essere ghiotti soprattutto di uva rossa che li sazia e li disseta. L’unica coltura che, al momento, pare difendersi meglio è la soia che, nelle aree vicino al litorale, è stata seminata al posto del mais”, conclude Ermacora.