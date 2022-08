A Barcis, inaugurato il mercato di Campagna Amica

Inaugurato a Barcis il mercato dei produttori agricoli di Campagna Amica. Alla presenza del sindaco Claudio Traina e dell’assessore Claudia Gasparini per l’amministrazione comunale, Vanessa Orlando e Chiara Rigo, rispettivamente responsabili regionale e provinciale di Campagna Amica, con il direttore di Coldiretti Antonio Bertolla, è stata avviata una nuova collaborazione che vedrà per tutti i mercoledì del mese di agosto, dalle 15 alle 19, sei imprese agricole che proporranno prodotti di qualità a chilometro zero nell’area pubblica antistante a Palazzo Mocenigo Centi in piazza Lungo Lago.

“Siamo orgogliosi - ha affermato il primo cittadino di Barcis - di aver concluso questo accordo che dà una risposta al nostro territorio, alla nostra comunità e ai turisti. È una dimostrazione di una collaborazione che valorizza e fa conoscere le nostre produzioni ed è uno stimolo per il nostro territorio per essere sempre più attrattivi”.

Dal canto suo la responsabile regionale di Campagna Amica ha sottolineato come da una sperimentazione possano nascere idee che, se calate in un territorio turistico come Barcis, sono un’occasione per sviluppare futuri progetti e lavorare in sinergia tra istituzioni, imprese e comunità.

“L’offerta dei produttori di Campagna Amica - ha spiegato Orlando - si distingue per qualità, stagionalità, freschezza e come -ha sottolineato- la vera espressione che le imprese agricole del territorio sanno proporre in questi contesti”.

Ortaggi e frutta di stagione anche biologici, salumi tipici, miele, farina di polenta e la cipolla rossa di Cavasso sono alcuni dei prodotti proposti dalle sei aziende che partecipano al mercato, ovvero Antonino Pavan, Claudio Da Pieve, Gianni Carpenedo, All'orto Biologico, Claudio Candido e La Felicina. Il prossimo mercato è in programma mercoledì 10 agosto.

Nella foto di Coldiretti Pordenone, i produttori agricoli di Campagna Amica con i rappresentati dell’Amministrazione comunale di Barcis, di Campagna Amica e Coldiretti