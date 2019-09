A caccia del panino più buono

Il panino è protagonista per la terza volta nel contest televisivo “The Best Sandwich”, ideato e realizzato da Palagurmé di Pordenone. Dopo il successo delle scorse edizioni, si riconferma la sfida tra i 24 operatori del settore, titolari e dipendenti di locali e ristoranti, provenienti da Friuli-Venezia Giulia e Veneto, per la creazione del miglior panino.

Quest’anno il tema è “A ognuno il suo panino” e obiettivo della competizione è la valorizzazione di tutte le tipologie di sandwich, dal punto di vista degli ingredienti, delle alternative alimentari e della creatività di ciascun partecipante in modo da soddisfare tutti i gusti.

Saranno 12 le puntate (8 eliminatorie, 2 quarti, 1 semifinale e 1 finale) trasmesse in prima serata su Telefriuli a partire dal 5 ottobre, ogni sabato fino al 28 dicembre. La serata finale regalerà suspance grazie alla Mistery Box. Le novità di quest’anno sono tre e coinvolgono i partecipanti, le categorie alimentari e la giuria.

Tra esse c’è la figura del coach: due esperti, un analista sensoriale (Pietro Aloisio) e una foodblogger (Annalisa Sandri), seguiranno i concorrenti con consigli e suggerimenti, rispettivamente, sulla scelta degli ingredienti e l’abbinamento beverage, e sulla capacità di sapersi raccontare e di esporre il proprio panino. Quest’anno la cura e l’attenzione nella selezione degli ingredienti resta invariata, con alcuni input nuovi che soddisfino le esigenze del consumatore. Sarà proprio un cliente–assaggiatore che cambierà a ogni puntata, infine, il giurato che si affiancherà agli esperti nella valutazione dei panini.