A Cheese premiato Renato Gortani

Inaugurata, a Bra, l’edizione 2021 di Cheese con la consegna del Premio Resistenza a sei casari. “Quello che comincia oggi è il primo Cheese della transizione ecologica”, ha detto Carlo Petrini, presidente di Slow Food, inaugurandoo ufficialmente la 13esima edizione della più importante manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini, in programma da oggi fino a lunedì 20 settembre.

“La transizione ecologica rappresenta una nuova fase storica - ha aggiunto Petrini -. Così come tre secoli fa iniziava la rivoluzione industriale, oggi siamo all’alba di una nuova era nella quale abbiamo capito che le risorse non sono infinite, perciò occorre imboccare un’altra strada. In questa fase storica, Cheese rappresenta un messaggio: quello secondo cui occorrono nuove forme di produzione e consumo, perché quelle adottate finora ci hanno portato al disastro ambientale. E noi diciamo che il benessere animale è uno degli elementi della transizione ecologica che non possiamo più rimandare”.

Sul palco, insieme al fondatore dell’associazione della Chiocciola e al sindaco di Bra Gianni Fogliato, sono saliti Fabiana Dadone, ministro per le Politiche giovanili, l’assessore all’Agricoltura e l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte.

Il passaggio più emozionante della cerimonia d’inaugurazione è stato quello della consegna dei Premi Resistenza Casearia, condotta dalla presidente di Slow Food Italia, Barbara Nappini: “È un momento significativo perché rende protagoniste alcune storie notevoli - ha spiegato Nappini -. Dietro al nostro evento ci sono le persone e i loro animali, ed è emozionante poterli raccontare”.

La consegna dei Premi Resistenza Casearia è stata l’occasione per ricordare Agitu Ideo Gudeta, allevatrice, casara e contadina di origine etiope uccisa il 29 dicembre del 2020 nella sua abitazione di Frassilongo, nella valle dei Mocheni, una ventina di chilometri a est di Trento.

Da quest’anno uno dei riconoscimenti di Resistenza Casearia è intitolato proprio a lei, che lo vinse nel 2015: “Una grande amica di Slow Food”, l’ha ricordata Nappini annunciando che, proprio in onore di Agitu e del suo impegno, d’ora in poi il primo Premio Resistenza Casearia sarà dedicato a una donna in suo ricordo.

Tra i sei premiati anche Renato Gortani, 74 anni, malgaro da generazioni in Carnia, produttore del presidio del çuç di mont e punto di riferimento e custode di un sapere antico trasmesso alle nuove generazioni. Grazie a lui, e ai giovani casari che ne hanno seguito le tracce, si è salvato il formaggio vaccino, oggi Presidio Slow Food.

Renato ha iniziato a fare il malgaro all’età di 5 anni, seguendo il padre sugli alpeggi. Dopo aver conseguito il diploma di tecnico agrario, ha deciso di continuare la tradizione di famiglia diventando un simbolo della tradizione casearia locale. Ancora in attività, lavora il latte quotidianamente presso la malga Pozof sul Monte Zoncolan (nel comune di Ovaro), a 1.583 metri di altitudine.

Alleva un’ottantina di vacche brune alpine. Ogni anno, a maggio, la tradizionale monticazione degli animali alla malga – che si pratica in quest’area alpina da prima dell’anno Mille – costituisce un vero e proprio evento per tutta la comunità. Da sempre è fermamente convinto che gli animali siano i custodi dell’ambiente: la permanenza sui pascoli alpini consente loro di nutrirsi di un pascolo unico, indispensabile per fare formaggi di qualità, ma è determinante anche per il loro benessere e per quello del territorio.