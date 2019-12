A Cividale si prepara la Polenta solidale

La solidarietà e la gastronomia tipica friulana fanno di nuovo tappa a Cividale. Arnaldo Zorzetto, promotore del Frico più lungo del mondo e del Frico per il Friuli per Sappada, in collaborazione con l'associazione Sapori nelle Valli, organizza per domenica 29 dicembre, dalle 12, nel tradizionale Mercatino di Natale cividalese (organizzato dall'associazione Arte Cuore e Passione) una Polenta solidale.

La ricetta sarà cucinata secondo la tradizione dal famoso polentaro di Gemona Ciro Baldissera che, già in varie occasioni, ha dato prova delle sue capacità e userà la preziosa farina dell'antico Mulino Pussini per preparare con i suoi calderoni la fumante e saporita regina delle tavole friulane.

Tutti i produttori locali contribuiranno ad arricchire il piatto con deliziose tipicità. I presenti potranno degustarlo con un'offerta libera che permetterà di sostenere un'associazione benefica del territorio, la Onlus La Casa di Joy.