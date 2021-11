A Codroipo, il convegno degli agricoltori

Gli agricoltori friulani e veneti confederati alla Cia, assieme alla società di servizi di alta caratura sul territorio regionale Agricolae, non perdono tempo e, primi fra tutti, si riuniranno per discutere sulle grandi opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le risorse economiche che l’Unione Europea erogherà al settore agricolo, infatti, sotto forma di riforme e investimenti stabiliti dal Piano da qui fino al 2027, rientrano nella missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” con un obiettivo ben preciso: conformare l’economia italiana al Green Deal europeo.

Ecco che martedì 9 novembre alle 18 a Codroipo, nella sala convegni dell’Associazione Allevatori Fvg (via XXIX ottobre 9/B), gli agricoltori si confronteranno sugli interventi previsti per l’agricoltura sostenibile e l’economia circolare, sui programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili e tanto altro ancora.

Al convegno saranno presenti tutti i vertici della Cia-Agricoltori Italiani fra i quali il presidente nazionale, Dino Scanavino; la responsabile nella sede di Bruxelles, Alessandra De Santis; il direttore Domenico Mastrogiovanni e ol coordinatore regionale Franco Clementin. All’incontro, inoltre, moderato da Angelo Cancellier, amministratore Agricolae, interverranno l’assessore regionale FVG alle Risorse Agroalimentari, Stefano Zannier e la dirigente alle politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura, Karen Miniutti.

Ma l’argomento del giorno non sarà soltanto il PNRR, ma anche la PAC ovvero, la politica comune a tutti i paesi europei, gestita e finanziata con risorse del bilancio UE.

E’ possibile anche la partecipazione al convegno online. Info: amministratore @agricolaesrl.it. 041-5381999.