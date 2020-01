A Cormòns 'La concimazione della vite'

Martedì 28 gennaio si terrà un’incontro tecnico dedicato a “La concimazione della vite”, alle 17.30, nella Cantina Produttori Cormòns. Il meeting è organizzato, in collaborazione con la Cantina, da Ebf, Euro Bio Fert, società di Mantova che produce da oltre 25 anni fertilizzanti organici destinati all’agricoltura biologica e convenzionale, per migliorare la qualità e la quantità dei raccolti, preservando le caratteristiche fisiche del terreno.

Si inizierà con i saluti del presidente, Filippo Bregant, e del direttore generale, Alessandro Dal Zovo, che promuovono per la Cantina un modello di produzione di qualità nel rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione all'impatto della concimazione sull'intero agrosistema viticolo. Lo scopo della riunione, aperta a tutti, è proprio quello di diffondere la conoscenza e sensibilizzare sul tema delle concimazioni come aspetto fondamentale per una viticoltura sostenibile e innovativa. Moderati dal giornalista Stefano Cosma, interverranno Gianni Rover, agronomo della Cantina Produttori, con l’esposizione “Concimazione, tuteliamo il terreno, rispettiamo le viti”, e Carlo Alberto Antoniazzi, esperto in prodotti fertilizzanti organici e organo-minerali, con l’intervento “Scegliamo il concime, vinciamo in cantina”, ovvero potassio quanto basta e quando serve. Seguirà un dibattito con i presenti, al termine del quale si terrà un aperitivo preparato dal Cantiniere.