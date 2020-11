A due aziende della regione il Premio Bandiera Verde Agricoltura

La bella notizia è rimbalzata da Roma e si riferisce a uno dei riconoscimenti nazionali più importanti per il mondo agricolo. Il Premio Bandiera Verde Agricoltura 2020, dedicato alle realtà che interpretano una agricoltura sostenibile con il territorio, è stato assegnato a 14 aziende, tra cui due della nostra regione. Per la sezione Agri-ecology il riconoscimento è andato all'azienda Dario Zidaric, ben nota per l’eccellenza dei propri formaggi Jamar stagionati nelle grotte dell’altopiano carsico triestino in Prepotto, in comune di Duino Aurisina. Mentre alla Tenuta Luisa di Corona, in comune di Mariano, è stato assegnato il prestigioso Premio Agri-farmhouse.

Nella foto Eddi Luisa tra i figli Michele e Davide