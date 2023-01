A Fagagna attesa per la Fieste dal purcitâr

Il maiale ha accompagnato e accompagna tutta la storia dell’umanità: segno di abbondanza, la sua utilità è stata centrale sia nell’alimentazione quotidiana sia nell’economia delle famiglie friulane, e con esso è in simbiosi un’altra figura altrettanto centrale, quella del purcitâr, il norcino.

A Fagagna si è voluto celebrare questa figura istituendo, per la prima volta in Italia, un albo di tutti i norcini del Friuli e organizzando per loro una festa in corrispondenza della ricorrenza di Sant’Antonio Abate.

In questo spirito continua, edizione dopo edizione, la Fieste dal Purcitâr: la terza domenica di gennaio si tiene un convegno nei locali del Museo di Cjase Cocèl con tutti i norcini del Friuli, chiamati ad approfondire gli aspetti legati all’esercizio dell’arte della norcineria e in divulgazioni sul valore della tradizione legata al maiale.

L’edizione 2023, che riprende dopo la pausa forzata causata dalla pandemia, organizzato da Ecomuseo della gente di collina “Il Cavalir”, Comune di Fagagna, Museo della vita contadina “Cjase Cocèl”, Pro Loco Fagagna e Parco Agroalimentare Fvg Agrifood & Bioeconomy Cluster Agency avrà come oggetto 'Norcineria tradizionale e preparazione dei prodotti tipici'.

Al convegno che si terrà il 15 gennaio in Sala Asquini, in via Lisignana 15 a partire dalle 9.30 sono previsti gli interventi di Lucilla Iacumin, laureata nel 2001 in Scienze e Tecnologie Alimentari, nel 2005 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze degli Alimenti e ora è professore associato presso il Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali ed Animali dell’Università degli Studi di Udine; Emanuela Tesei, laureata nel 2004 in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Perugia, specializzandosi poi nel 2007 in Allevamento Igiene e Ispezione delle Specie Ittiche e dei Prodotti derivati presso l’Università degli Studi di Udine e conseguendo nel 2018 il Master in Sanità Pubblica Veterinaria e Igiene degli Alimenti presso l’Università degli Studi di Perugia. E’ Dirigente Veterinario per l’ A.S.U.F.C.; Matteo Guidolin, Sindaco del Comune di Riese Pio X, organizzatore di Porco Mondo, festival suin generis su tutto quanto attiene al maiale, e non solo come cibo.

Sintesi conclusiva sarà a cura di Giancarlo Saran, trevigiano di nascita che da sempre concilia lavoro e passione per il giornalismo. Rotariano, Accademico della Cucina e membro del Centro Studi Nazionale, collabora con svariate pubblicazioni ad alta tentazione golosa. Dalla fondazione, 2016, è titolare di rubriche culinarie sul quotidiano “La Verità”. Modererà il dott. Gianluigi D’Orlandi, agronomo.

Durante tutta la mattinata, le porte del Museo saranno aperte con le animazioni dei volontari e alle 12.30, all'Edicola di Sant Antonio in via Riolo ci sarà la suggestiva benedizione degli animali.