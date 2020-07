A Filari di Bolle anche lo spettacolo Per...Bacco!

Sarà Sara Ricci, noto volto televisivo delle soap Un posto al sole e Vivere (oltre ad altre fiction come Don Matteo) a condurre la cerimonia di premiazione di Filari di Bolle 2020, la Selezione degli Spumanti del Friuli Venezia Giulia organizzata da Pro Casarsa della Delizia, Città di Casarsa della Delizia e l’Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Consorzio delle DOC-FVG.

Appuntamento per giovedì 6 agosto alle 21 nell’Antico frutteto del Palazzo Municipale Burovich de Zmajevich, all’interno della rassegna estiva comunale Fruit of the Moon, che offrirà al pubblico della Selezione uno spettacolo teatrale dedicato al vino e intitolato “Per…Bacco!” in cui la stessa Ricci con il collega Daniele Catini proporrà un viaggio tra Catullo, Trilussa, Baudelaire, Pascal, Neruda, Palazzeschi e altri autori nelle loro pagine di tema enologico.

Lo spettacolo e la premiazione (che vedrà anche l'intervento delle autorità e ovviamente delle aziende premiate) sono a ingresso libero, nell'osservanza delle disposizioni di sicurezza anti Covid-19. È consigliata la prenotazione seguendo le indicazioni su www.procasarsa.org. In caso di maltempo il tutto si svolgerà al teatro comunale Pier Paolo Pasolini.

La Selezione Filari di Bolle, nata nel contesto della tradizionale Sagra del Vino di primavera (periodo "naturale" in cui tornerà il prossimo anno sempre a Casarsa, membro dell'associazione nazionale Città del Vino), decreterà le migliori bollicine del Friuli Venezia Giulia nelle quattro categorie principali: Metodo Charmat Prosecco Doc, Metodo Charmat Spumante Monovarietale, Metodo Charmat Cuvée e Metodo Classico, vini ai quali saranno consegnati premi offerti dai vari sponsor della manifestazione e consistenti in una attestato accompagnato da una fotografia artistica del grande maestro casarsese Elio Ciol. Inoltre anche quest'anno, dopo il felice esordio della scorsa edizione, saranno consegnati dei riconoscimenti per il vino con la miglior etichetta e packaging; per il vino con il migliore rapporto qualità/prezzo; per l’azienda più longeva/che da più anni produce spumante; per l’azienda il cui titolare è under 30.

"Fruit of the Moon”, nome della rassegna estiva comunale di Casarsa della Delizia nell’antico frutteto, ricorda come mentre in questo luogo una volta si raccoglievano frutti saporiti, da alberi ancora esistenti, oggi si colgono invece i frutti delle serate estive da passare in compagnia nel rispetto delle disposizioni sanitarie: ogni lunedì di luglio c'è in programma il cinema mentre altri appuntamenti si svolgono neglia altri giorni della settimana sino ad inizio agosto. La rassegna è organizzata dall'Assessorato alle Politiche culturali e del Territorio della Città di Casarsa della Delizia, in collaborazione con la Pro Casarsa della Delizia e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini.

LO SPETTACOLO. “Per…Bacco!” è uno spettacolo brillante, all’insegna del divertimento e del buon vino: si tratta di un adattamento sui testi di Catullo, Trilussa, Baudelaire, Pascal, Neruda, Palazzeschi e altri autori moderni. Una commedia brillante, divertente e leggera, accompagnata da danze e pantomime che vedrà sul palco la conosciuta Sara Ricci, autrice del testo, accanto al collega Guido Paternesi, attore di teatro e regista di talento.

SARA RICCI. L’attrice, ora anche insegnante di recitazione, è stata la protagonista insieme a Sebastiano Somma dello spettacolo teatrale "Uno sguardo dal ponte" di Arthur Miller che ha girato tutta Italia, ma per il grande pubblico è un volto noto soprattutto grazie alle parti degli amati personaggi di Adele Picardi in "Un Posto al Sole" e di Adriana Gherardi nella soap "Vivere". Gli amanti di queste soap italiane non potranno quindi perdersi lo spettacolo che si preannuncia interessante anche per coloro che apprezzano la poesia e il buon vino.

PROMOTORI E SPONSOR. Filari di Bolle è a cura di Pro Loco di Casarsa della Delizia, Città di Casarsa della Delizia e Associazione Italiana Sommelier del Friuli Venezia Giulia insieme al Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia. Importante la collaborazione con PromoturismoFVG e la Strada Vino e Sapori Friuli Venezia Giulia. Collaborano alla riuscita della selezione l’ONAV (Organizzazione nazionale Assaggiatori di Vino), Assoenologi e l’Associazione nazionale Città del Vino. Prezioso anche il sostegno di Friulovest Banca, sempre attenta alle esigenze del territorio. Le ditte Amorim, Ds Smith, Juliagraf e Ceccarelli Group sono sponsor della manifestazione.