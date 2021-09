A Friuli Doc, come nasce la farina?

L'organizzazione di commercianti Villaggio dei Pecile a Udine, sabato 11 settembre, organizza un ultimo appuntamento per l’estate insieme agli amici di Molino Moras. Un appuntamento speciale, diviso in due parti, la prima dedicata ai più piccoli e la seconda a tutti i grandi; evento organizzato in occasione del Festival gastronomico Friuli Doc.



Dalle 15.00 si terrà il laboratorio per bambini a cura di Molino Moras dal titolo "COME NASCE LA FARINA?". I bambini saranno accompagnati alla scoperta di tutti i processi necessari alla creazione della farina: un laboratorio divertente dal campo al molino con letture, attività sensoriali e creative.

Dalle h 16.30 si terrà l'incontro di presentazione per adulti: " AMORBIMBI, la prima farina per bambini a partire dai 3 anni di età". Si parlerà di consapevolezza alimentare.

Partendo dal valore del prodotto e dal desiderio di tutelare una fascia di consumatori sensibili, Molino Moras ha creato una nuova farina con alti livelli di scurezza alimentare, realizzata con grano a km0. Un progetto di consapevolezza e sostenibilità che verrà presentato da Anna Pantanali, 6sta generazione della famiglia Moras e Stefania Marzona, tecnologa alimentare che ha coordinato le attività di ricerca scientifica.



EVENTO GRATUITO/ingresso consentito con green pass (solo per gli adulti)

Info e prenotazioni: presentazioni.libreriafriuli@gmail.com