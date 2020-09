A Friuli Doc la sfida del Frico da record

La sfida al frico più grande del mondo non poteva che essere lanciata a Friuli Doc. Il classico guanto viene lanciato dagli amici del Gruppo di Sterpo che, sabato 12 settembre, in Castello a Udine, a partire dalle 19, prepareranno 1.200 porzioni (e forse più…) della prelibata ricetta tradizionale friulana a base di formaggio.

Ma in Castello, ci sono anche i volontari del Comitato della sagra della patata di Godia che presentano, in esclusiva per Friuli Doc 2020, la loro focaccia. Una creazione culinaria dello chef stellato (e compaesano) Emanuele Scarello che ha unito le patate udinesi con le altre eccellenze Dop della nostra regione: il formaggio Montasio e il prosciutto di San Daniele.

"Con Emanuele, abbiano iniziato a pensare a questo forte legame cibo-territorio ancora prima del confinamento – spiega Mirko Bortolin, presidente del Comitato -. Poi abbiamo deciso di presentare questa ricetta a Friuli Doc, appena abbiamo avuto la conferma che la manifestazione si sarebbe tenuta".

Ma ancora altre sorprese attendono i golosi che saliranno fino in cima alla salita del Castello dove, sotto l’arco d’ingresso, ci sarà la vigilanza che controllerà la temperatura corporea (che non dovrà essere superiore ai 37,5 °C) e il numero delle presenze (1.200 totali per 700 coperti) e poi la possibilità di degustare, con un panorama impareggiabile: toro allo spiedo, ottime salsicce friulane, 6 specialità di formaggi della Latteria di Lavariano, accompagnati da vini Doc, birre artigianali e distillati del territorio.