A Gemona entra nel vivo AgriFieste

"Gemona è da sempre la capitale del formaggio: una produzione genuina e di alta qualità, che coniuga conoscenza, capacità e tradizione". Questo il concetto espresso oggi dall'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli prima di partecipare a Gemona del Friuli ad "AgriFieste" per il simbolico taglio della prima fetta di formaggio.

Come ha sottolineato l'assessore, "il solo senso della festa e del ritornare in piazza in sicurezza ci fa vivere quel senso di comunità che le restrizioni causate dalla pandemia ci avevano fatto perdere".

Forte e solido poi, secondo Zilli, è il legame che unisce il territorio friulano e l'eccellenza casearia frutto del lavoro di una filiera che parte dagli allevatori e arriva fino alle latterie turnarie.

Infine l'assessore ha lanciato l'invito a consumare i prodotti del Friuli Venezia Giulia, perché così facendo "da una parte si vanno a sostenere i produttori locali, soprattutto quelli più piccoli, che per mantenere alti standard di qualità devono compiere grandi sforzi per essere competitivi sul mercato; dall'altra, come consumatori, abbiamo la garanzia di acquistare un prodotto a chilometro zero che oltre a soddisfare il palato è prezioso anche per la nostra salute".