A Godia grande festa per la patata

È ormai tutto pronto per l'avvio della Sagra delle patate di Godia, uno degli appuntamenti più attesi del fine estate udinese; con un programma «ricco, ma al tempo stesso semplice – spiegano gli organizzatori – pensato per stare insieme in maniera genuina».



Venerdì 30 agosto, dopo l’apertura dei festeggiamenti alle 18, alle 19.30 si taglia ufficialmente il nastro alla presenza delle autorità – tra cui il sindaco di Udine –; non solo per la Sagra nel suo complesso, ma anche per le mostre ospitate. La prima è la mostra di mosaico di Bianca Fracasso, che da oltre 25 anni si dedica a quest’arte in maniera eclettica: dalle opere ispirate ai mosaici romani, a quelle che toccano la quotidianità – come i sottopentola decorati –, Bianca darà ai visitatori un assaggio del mosaico in tutte le sue forme, nell’auspicio di «trasmettere l’amore per quest’arte». Da non perdere poi, specie per i bambini (di oggi e di ieri, naturalmente), la mostra curata dalla Sat Dopolavoro Ferroviario: dal grande plastico alla riproduzione del ponte della Fuc sul Torre – tutti con modellini in movimento –, fino alla mostra fotografica su Udine e le sue ferrovie e tranvie, ci sarà di che imparare divertendosi. Le mostre sono visitabili negli orari di Sagra. La serata di inaugurazione si concluderà con la musica italiana della band Italian Story.



Sabato 31 appuntamento già alle 9 per tutti i bambini e ragazzi con la caccia al tesoro in bicicletta “Tra Godie e la Tôr”, che festeggia nel 2019 il suo 20mo compleanno (rinviata al sabato successivo in caso di maltempo). Come di consueto, la caccia si concluderà con un goloso piatto di gnocchi. Ad accompagnare la serata musicale di sabato, all’insegna del liscio, sarà l’orchestra Stefano e i Nevada.



Domenica 1 settembre vedrà invece l’anticipazione delle celebrazioni in onore del patrono S. Antonio (tenute negli scorsi anni la seconda domenica di Sagra), con la messa alle 10.30 e la processione accompagnata dalla banda di Pavia di Udine; mentre dalle 11.45 sarà possibile visitare il tradizionale mercatino dei bambini con giocattoli, libri e fumetti usati. Alle 18 aperitivo in musica con Del Bianco DJ, mentre alle 21 Simone Piva e i Violavelluto terranno il concerto di presentazione del loro nuovo album “Fabbriche, Polvere e un campanile in mezzo” - per la prima volta la Sagra ospita così il debutto di un lavoro musicale.



Giovedì 5 settembre sarà come di consueto dedicato ai giovani, con apertura alle 19 e la musica de Il Mercatovecchio dalle 20; mentre venerdì 6 alle 21 sarà la volta della GiamFunkyBand Gli Argonauti, e sabato 7 alle 20.30 dell’orchestra Alto Gradimento per una serata danzante.



Torna domenica 8 alle 9 la manifestazione ludico-motoria aperta a tutti “A tôr pa Tôr”, in collaborazione con l’Asd “Keep moving Udine”, apprezzatissima lo scorso anno: tre percorsi di 7, 14 e 21 km alla scoperta di campi, rogge e mulini dei dintorni (info e iscrizioni a segreteriakeepmovingudine@gmail.com). Altro attesissimo ritorno è quello de I Gel, con la loro animazione musicale a partire dalle 11, e la sera per l’aperitivo alle 18. Non può infine mancare lo “storico” concorso “La patata più pesante”, con premiazione alle 12, né il gran finale in musica con The High Jackers.



La Sagra di Godia vi aspetta quindi da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre, e da giovedì 5 a domenica 8 settembre; con il suo ricco menù di gnocchi, frico di patate, carni alla griglia, birra artigianale ed altre specialità. Tutte le informazioni sul sito www.sagradigodia.it, all’indirizzo mail info@sagradigodia.it sulla pagina Facebook.