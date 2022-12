A Gradisca weekend con il Gran Premio Noè

Ritorna il Gran Premio Noè a Gradisca d’Isonzo, in un’edizione invernale che vede anche la riapertura dell’Enoteca per questo weekend.

Nel mese di maggio era stata organizzata un’anteprima e ora, da venerdì 9 a domenica 11, si potranno assaggiare varie interpretazioni di Friulano che, fino al 31 marzo 2007 si chiamava Tocai Friulano, una delle varietà a bacca bianca più significative del Friuli Venezia Giulia, che rappresenta circa il 15% della produzione regionale.

La cerimonia di consegna dei premi si terrà sabato 10 dicembre, alle 11, al Teatro Comunale dove saranno proclamati i premiati e le premiate di quest’anno. Al piano terra della Casa dei Provveditori si potranno assaggiare, grazie all’impegno della Pro Loco, vini Friulano e Jakot, da uve Tocai friulano, come pure quelli ottenuti dalle varietà resistenti Soreli e Fleurtai, ibridi che hanno il Tocai come uno dei genitori. Sempre in abbinamento a prodotti gastronomici.

Fra i temi quello del vino al femminile, coinvolgendo le Donne del Vino, le produttrici, le grafiche che realizzano le etichette, le giornaliste e le enologhe. Se ci facciamo caso, molti termini sono sostantivi femminili: barbatella, vite, uva, vendemmia, pigiatura, fermentazione, annata, bottiglia, beva, sboccatura, etichetta, capsula, enoteca, gradazione, spumantizzazione, potatura ecc.

Venerdì, alle 17.30, l’Enoteca sarà animata anche dalla rappresentazione “Ridemoghe su… de novo” realizzata dal Gruppo Teatro Sagrado. Fra gli altri appuntamenti da non perdere, sabato 10, sempre alle 17.30, sarà a raccontare il suo ultimo lavoro “Donnas” (Kellermann editore), storia di un vino valdostano, Elena Erlicher, capo redattore di Civiltà del bere. Mentre domenica 11, alla stessa ora, sarà Matteo Bellotto a presentare il suo “Storie di vino e di Friuli Venezia Giulia” (Biblioteca dell’Immagine).