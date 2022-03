A Lignano Pineta nasce il nuovo King pub

"Imprenditori del territorio che credono nella regione e puntano su nuovi investimenti, anche dopo questo periodo così difficile soprattutto per il settore della ristorazione, sono la dimostrazione dell'importanza del fare squadra e del proporre con successo i nostri prodotti di qualità sia ai cittadini che al sistema del turismo. Si tratta di un fondamentale apporto per l'attrattività e l'economia del Friuli Venezia Giulia".

Lo ha commentato il governatore della Regione Massimiliano Fedriga, intervenendo al taglio del nastro del "King pub" a Lignano Pineta, la quinta stella che l'imprenditore della ristorazione Francesco Dalle Crode ha avviato investendo ancora in Friuli Venezia Giulia: l'hamburgheria paninoteca apre dopo i locali di Lignano Sabbiadoro, Udine, Pordenone, Latisana, un gruppo che conta 54 dipendenti.

Dalle Crode ha evidenziato la propria volontà di continuare a investire in regione, programmando le aperture di altri due locali, uno a Trieste e l'altro in una località di montagna. La filosofia del chilometro zero si basa sull'acquisto di carne da produttori locali, a Pertegada, e l'utilizzo di birra non filtrata prodotta in proprio con orzo tutto biologico.

Originario di Valdobbiadene, Dalle Crode ha iniziato il suo percorso imprenditoriale nel 2005 aprendo una gelateria a Sabbiadoro; ora i suoi locali hanno un giro d'affari per un valore di circa 3 milioni di fatturato. Il nuovo locale di Pineta impiegherà a pieno regime dai 6 agli 8 dipendenti.