A Lignano torna la Festa delle Cape

E’ un importante segnale di ripartenza per Lignano. Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, torna in Piazza Marcello D’Olivo, la Festa delle Cape, (5 - 6 e 12 - 13 marzo) manifestazione dedicata al pesce dell’Alto Adriatico e occasione per scoprire il vino friulano attraverso la proposta di una selezione di etichette friulane con una particolare attenzione per le DOC locali delle cantine dei dintorni.



Mantenendo le vecchie tradizioni culinarie nei due fine settimane l’attrezzatissima cucina proporrà baccalà, seppie in umido, cape lunghe alla griglia, calamari fritti, vongole, sarde in saor, sarde alla griglia, sarde dorate, patatine fritte, contorni freddi come patate, carote, fagioli, con orario dalle 11.00 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 20.30.



Non mancheranno momenti di intrattenimento con concerti di gruppi locali e l’esibizione della banda Garzoni di Lignano Sabbiadoro.



Nata nel 1984 dall’iniziativa di alcuni pescatori professionisti e portata poi avanti dall’Associazione Pescatori Sportivi “Al mare” di Lignano, con la collaborazione della Città di Lignano Sabbiadoro e della società Lignano Pineta spa e con l’aiuto del tanto volontariato locale, la “Festa delle Cape” ha lo scopo di presentare ai tanti visitatori i prodotti ittici dell’Alto Adriatico e il fine nobile di devolvere ogni anno il ricavato in beneficenza.



Di seguito una breve guida per salvare tempo e muoversi all'interno della manifestazione:1 Tappa | Gazebo ticket cassa: prelevare il numero per recarsi alla cassa. La piantana con i numeri viene ritirata, ad insidacabile valutazione dell'organizzazione, in relazione dei ticket prelevati ed al numero di persone presenti nel piazzale; tutti coloro che hanno ritirato il numero/ticket, con pazienza, potranno accedere prima alla cassa e quindi alla cucina per il ritiro. Per velocizzare il flusso, Insieme al ticket, viene consegnato il menu cartaceo dove sarà possibile selezionare i propri piatti e le bevende scelte.2 Tappa | Cassa centrale: qui viene ritirato il menu cartaceo e l'ordine, quindi rilasciato lo scontrino di quanto richiesto e pagato; insieme allo scontrino viene rilasciato un nuovo numero per accedere al ritiro presso la cucina.3 Tappa | Chiosco bar: utilizzabile da tutti coloro che sono nel piazzale; per usufruirne non necessita fare la fila alla cassa centrale, ma si può accedere direttamente.4 Tappa | Gazebo vongole: qui si ritirano le porzioni di vongole acquistate; chi desidera degustare/mangiare solo vongole, può accedervi direttamente senza passare alla cassa centrale.5 Tappa | Cucina: qui, con presentazione dello scontrino, si ritirano tutti i prodotti acquistati, ad eccezione delle vongole e di quanto di competenza del chiosco bar.6 Tappa | Tendone degustazione riscaldato: questa parte del tendone (mq 400) è riservato a coloro che non sono accompagnati dai propri "amici a quattro zampe"6 Tappa | Tendone degustazione riscaldato: questa parte del tendone (mq 200) è riservato a coloro che sono accompagnati dai propri "amici a quattro zampe"