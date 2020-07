A Lignano torna Street Food Time

L'evento più saporito e goloso del mondo fa tappa per il secondo anno consecutivo a Lignano Sabbiadoro. Stilosi food truck giungeranno dal 29 luglio al 2 agosto da ogni regione d'Italia per far gustare al pubblico centinaia di proposte culinarie, il tutto accompagnato da decine di birre artigianali, pregiati vini, freschissimi cocktail, una splendida selezione musicale, animazione e tanto altro ancora. L’evento, organizzato dalla Blunel con il patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro, si terrà in piazza Marcello d’Olivo.

Cinque giornate di assoluto piacere e divertimento in completa sicurezza con tavoli distanziati e continuamente igienizzati nel totale rispetto dei regolamenti anti Covid e un giorno in più rispetto all’anno scorso in modo da diluire la partecipazione del pubblico per evitare assembramenti e permettere a tutti coloro che vorranno partecipare di esserci e soprattutto di godere dell’evento in piena sicurezza.

“Anche in questo anno così particolare – spiega Barbara Lunelli della Blunel - ci siamo. Il nostro intento è quello di dare un piccolo segnale di presenza e di ripresa e ricordare quanto è bello stare insieme e mangiare insieme. Rispetteremo il distanziamento fisico, per la sicurezza di tutti, ma non quello sociale che è alla base dei rapporti umani e di ogni esperienza di convivialità”.

I truck che rappresenteranno tutte le regioni italiane, con ben 80 offerte culinarie differenti e 40 tipologie di birre artigianali, daranno vita a cinque giornate di assoluto piacere e divertimento. L’evento inizierà alle 18.30 e l’ingresso all’area dell’evento sarà assolutamente gratuito.

Il festival sarà la patria del cibo di qualità in cui gli alimenti della tradizione culinaria italiana saranno proposti in “versione street” e i produttori del cibo di strada saranno artigiani pronti ad esprimere appieno i valori dell'Italia più vera e autentica. Insomma un appuntamento da non perdere, ricco di sapore, divertimento, intrattenimento e cultura del buon cibo.