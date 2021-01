A Monfalcone 'Magnemo fora e dentro de casa 2021'

Magnemo fora e dentro de casa 2021, inaugurato venerdì 22 gennaio proseguirà fino al 28 febbraio. E' l'iniziativa della Pro Loco di Monfalcone che, anche se in piena pandemia e con le restizioni vigenti per contenere la diffusione del Covid, ha deciso di festeggiare il Carnevale, in sicurezza.

Le proposte del piatto di Carnevale a prezzo fisso, per asporto, si potranno trovare nei menu dei locali consigliati dalla Pro Loco e che aderiscono all'iniziativa.