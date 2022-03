A Moruzzo torna l'antica sagra degli Ûs e Lidric

Anche se in forma ridotta e dopo due anni di sospensione causa Covid l'Amministrazione Comunale ha il piacere di riproporre l'antica sagra degli Ûs e Lidric.

Un tempo, da tutto il Friuli gli sposi novelli, fidanzati promessi e coppie di innamorati, la Prima domenica di Quaresima si davano appuntamento nella splendida Moruzzo.Tutto il paese era vestito a festa, si ballava sul brear e nelle osterie si degustava il piatto tipico Us e Lidric: il radicchio invernale "Lidric cul pòc" con le uova sode "Ûs dûrs".

Moruzzo anche quest'anno vuol rivivere quei momenti di amore e divertimento, sabato 5 e domenica 6 marzo. La festa si svolgerà nei locali del comune che hanno aderito all'iniziativa proponendo un menù a prezzo convenzionato che avranno al centro il tradizionale Ûs e Lidric. In tutti i locali è consigliata la prenotazione ai numeri indicati. I menù saranno consultabili sul sito vivimoruzzo.it