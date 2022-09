A Pantianicco premiati migliori mieli regionali

Assegnati nel tardo pomeriggio di domenica 25 settembre, i premi del 32° Concorso mieli Città di Pantianicco, concorso rivolto agli apicoltori iscritti e non ai consorzi regionali, indetto dalla Pro Loco di Pantianicco, in collaborazione con l’Arpa Fvg e il Consorzio Apicoltori della Provincia di Udine con l’intento di promuovere e propagandare il consumo del miele, nell’ambito della 51esima edizione della Mostra regionale della mela.

I migliori mieli sono stati scelti tra 150 campioni arrivati da una settantina di aziende da tutta la regione: a partire da Udine, con una netta prevalenza di campioni, le aziende partecipanti spaziano dai monti al mare, da Enemonzo a Latisana ma non sono mancati apicoltori della provincia di Trieste, Gorizia e Pordenone e hanno partecipato anche apicoltori del vicino Veneto. I campioni sono suddivisi nelle categorie acacia, tiglio, tiglio-castagno, castagno, millefiori e mieli particolari.

Il primo premio assoluto è stato consegnato all'az. agricola Fratelli Marzona di Enemonzo per il miele di acacia. Nella categoria tiglio, invece, a vincere è stata l’azienda agricola Geremia Renzo e C. davanti all'az. agricola Ranch. Nella sezione castagno, in un testa a testa e quasi pari merito, si è distinta l’azienda di Della Longa Mario seguita da quella di Zanini Fabrizio.

Nella sezione tiglio-castagno spicca la produzione di Comuzzi Roberto davanti a quella di Amadeo Stefano. Tra i mieli particolari al primo posto l'azienda di Revelant Christian con il suo miele al ciliegio seguito da Mattiussi Matteo con quello ricavato da ailanto. Nell’ultima categoria, infine, quella millefiori, al primo posto si è classificato Pizzi Paolo, che ha preceduto l’apicoltura Daneluzzi Gianfranco.

Tra i vincitori annunciati sempre ieri anche Miss Mela & Mister Melo, evento in collaborazione con Gierrepi in cui si decreta la regina di bellezza e il più bello tra i belli, il Mr. Melo della regione (selezione valida per tutti i vincitori della serata per il concorso Miss Alpe Adria International e Alpe Adria Boy). Ad essere incoronata tra le più belle delle belle tra le venti partecipanti provenienti da varie aree del Friuli Venezia Giulia - Cassacco, Codroipo, Ronchi dei Legionari, Cervignano del Friuli, Monfalcone, Pordenone, Majano, Latisana Mortegliano - Angelica Mazzero, 23 anni di Cervignano del Friuli mentre Mr Melo 2022 è Matteo Presotto, 24 anni, di Pordenone. Grande partecipazione di pubblico ieri a tutte le iniziative nonostante il meteo sfavorevole.

La Mostra regionale della Mela ritorna con altri appuntamenti e degustazioni a partire da giovedì 29 settembre fino al 2 ottobre. Per partecipare al 31° Concorso di Dolci a base di Mele e Miele bisognerà consegnare la propria creazione gastronomica il 1 ottobre alla Casa del Sidro di Pantianicco tra le 14.30 e le 15.30, mentre le premiazioni si terranno la sera alle 20.30.