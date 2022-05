A Pordenone è tempo di Aquafarm, Novelfarm e Algaefarm

Il 25 e 26 maggio ritornano alla Fiera di Pordenone AquaFarm, NovelFarm e il nuovo settore AlgaeFarm, manifestazioni internazionali che faranno il punto sullo stato dell’arte e sulle prospettive future delle produzioni alimentari, con focus sull’allevamento di specie acquatiche, coltivazione di alghe, colture in ambiente controllato e vertical farming.

Due giornate dedicate a tecnologia, innovazione, processi e prodotti focalizzati sulle esigenze di un mondo in costante evoluzione, che richiede sempre maggiore attenzione ad aspetti quali sostenibilità ambientale e resa delle coltivazioni o allevamenti. Tre manifestazioni complementari in un unico evento: un appuntamento molto atteso dagli operatori con percorsi espositivi dove sono presenti le principali realtà a livello internazionale e un’agenda di conferenze molto importante che vede momenti di confronto, formazione e approfondimento con l’intervento di relatori provenienti da tutto il mondo selezionati tra i massimi esperti scientifici e i vertici delle istituzioni italiane ed europee.

120 espositori, il 35% proveniente dall’estero, quasi 7000 mq di area espositiva nei padiglioni 4 e 5, oltre 30 conferenze in programma e più di un migliaio di pre-accreditati nelle registrazioni online: questi i numeri preliminari di un evento che in pochi anni si è affermato come punto di riferimento importante sul piano internazionale per le realtà professionali che lavorano nei comparti protagonisti, direttamente o indirettamente, ma anche come occasione accademica di approfondimento e dibattito tra esperti.

A dimostrazione dell’interesse internazionale della manifestazione grazie alla collaborazione con ITA-ICE saranno presenti in visita operatori da paesi del Centro Est Europa e dell’area del Mediterraneo. A completamento della proposta espositiva, il programma di conferenze permetterà di affrontare tematiche di ampio respiro relative ai settori protagonisti della rassegna, sostenendo la ricerca e l’innovazione, anche attraverso la presentazione di case history. Tra gli incontri con presenze istituzionali più importanti spiccano: il Convegno inaugurale – “Next Gen Aquacolture” in programma il 25 maggio ore 10.00 in Sala Del Pesce alla presenza dell’Assessore Regionale Stefano Zannier e i sottosegretari Vannia Gava e Marco Centinaio rispettivamente del Ministero dell’Ambiente e del MIPAAF.

Contemporaneamente nel convegno parallelo dedicato a Novelfarm “Next gen agriculture” in programma sempre il 25 maggio alle ore 10.00 ma nella Sala Novelfarm interverranno Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agroalimentari e forestali, in collegamento, e Paolo De Castro, Primo Vice-Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo con un video dedicato all’evento pordenonese. Accanto all’agenda tecnico scientifica la manifestazione presenta anche eventi collaterali di carattere più divulgativo come gli show cooking in programma nell’arena del padiglione 4 in collaborazione con lo Chef Marco Valletta, volto noto di Casa Alice su canale 65 del digitale terrestre, insieme ai suoi allievi dell’Istituto IPSSAR G. Maffioli di Castelfranco Veneto. Nelle giornate di fiera i visitatori potranno assistere a 10 Master Class sul tema: “Per saperne di più sull’utilizzo dei pesci di acqua cultura nelle ricette dei giovani cuochi”. “Occasioni per valorizzare la qualità ed il gusto con semplicità”.

AquaFarm e NovelFarm sono aperte mercoledì 25 e giovedì 26 maggio 2022, ai padiglioni 4 e 5 della Fiera di Pordenone (Ingresso Centrale). Maggiori informazioni e registrazione per l’ingresso gratuito (riservato agli operatori professionali): www.aquafarmexpo.it e www.novelfarmexpo.it e www.algaefarm.it