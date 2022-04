A Pordenone è tempo di Cucinare

Si è aperta oggi la nona edizione di Cucinare, il Salone dell’Enogastronomia di qualità di Pordenone Fiere. Nell’Arena SuperOne E si è tenuta alle 10 con la cerimonia di inaugurazione, alla presenza dell’Assessore Regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini e al Sindaco del Comune di Pordenone.

Entrambi hanno sottolineato l’importanza di Pordenone Fiere non solo per la città e il territorio di Pordenone ma per tutta la Regione, sottolineando la grande resilienza della società dopo gli anni di pandemia e con un’attuale e difficile situazione internazionale. Durante la cerimonia c’è stato anche lo show cooking di Anna Barbina - Chef di AB Osteria Contemporanea che ha ricevuto anche il premio Miglior Giovane Chef del Triveneto dal vice-Presidente di BCC Pordenonese e Monsile Walter Lorenzon.

La giovane ma già affermata Chef ha proposto un risotto ai tre agli (aglio, aglio orsino e aglio nero); un piatto pensato per valorizzare l'aglio in tutte le sue forme, che nasce come declinazione della classica pasta aglio, olio e peperoncino. In abbinamento perfetto la Ribolla gialla spumantizzata di Borgo Veritas, una cantina della zona Grave pordenonese.

La grande kermesse di Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità, continua alla Fiera di Pordenone fino a lunedì 11 aprile, puntando l’attenzione su temi che sono i punti di forza di uno dei settori strategici dell’economia italiana: territorio, materia prima di eccellenza, filiera agroalimentare. La manifestazione è diventata un punto di riferimento per gli appassionati del buon cibo che trovano in fiera prodotti di qualità, attrezzature per la preparazione dei cibi e occasioni di confronto con chef delle migliori cucine del territorio e star dei media legati al food.

La visita a Cucinare è un’esperienza da veri gourmet: in fiera è possibile assaggiare e acquistare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane negli oltre 100 stand presenti, partecipare a più di 50 eventi, tutti gratuiti, tra corsi, degustazioni, show cooking per scoprire, ad esempio, i segreti degli abbinamenti cibo-bevande oppure come realizzare una ricetta esclusiva, padroneggiare una tecnica di cottura particolare o utilizzare una nuova materia prima.

Cucinare dedica un’attenzione particolare anche al vino e alla birra artigianale al centro degli eventi paralleli: VINUM, rassegna di cantine di qualità, e BEER&CO, uno spaccato dell’arte brassicola veneta e friulana, ma non solo. All’ora dell’aperitivo c’è un appuntamento quotidiano per gli amanti dei gusti forti nello spazio del Club Amici del Toscano dove è possibile testare una selezione di Sigari Toscano in abbinamento ai più famosi cocktail.

In fiera 3 aree accolgono un ricco calendario di iniziative: l’Arena Super One, la Sala del Gusto e la Sala Io Sono FVG. La domenica di Cucinare, 10 aprile, si anima con la presenza del famoso Influencer Canal il Canal e della sua inseparabile Monager. La mattina gireranno tra gli stand accompagnati da Gianna Buongiorno e Francesca Casali dell’associazione FoodEtica, alla ricerca degli ingredienti giusti per il piatto che dovranno preparare nel pomeriggio, quando ad aspettarli in Arena Super One ci sarà il famoso cuoco Federico Mariutti: insieme si metteranno alla prova ai fornelli. Quale sarà la ricetta segreta? Lo scopriremo domenica 10 aprile alle 14.30 nell’Arena Super One. Con lo chef Luca Pappagallo – ma lui preferisce autodefinirsi un “cuciniere curioso” - ci sentiremo subito a casa: domenica 10 aprile, alle 16 nell’Arena Show Cooking Super One, con il giornalista Gabriele Giuga presenterà il libro “Benvenuti a Casa Pappagallo” che schiude un luogo magico, dove si preparano piatti quotidiani e manicaretti della festa per tutti i palati e tutte le occasioni.

Nel corso dell’incontro, lo chef Carlo Nappo realizzerà live una ricetta tratta dal libro. Due volti noti del piccolo schermo si cimenteranno in uno show cooking tutto da gustare domenica 10 aprile alle 17.30 sempre nell’arena Super One. Franca Rizzi, autrice e presentatrice di tanti programmi televisivi (da Casa Alice a Buongiorno Friuli, da Mosaico a Sapori Italiani e molti altri) e Daniele Persegani (cuoco e conduttore televisivo attualmente impegnato in "E' sempre mezzogiorno" con Antonella Clerici su Rai 1) ci guideranno nella creazione di un piatto creativo e dai sapori tutti da scoprire. Intolleranze alimentari, cucina sana, degustazione di vini e birre, sapori del territorio e gusti internazionali sono i temi degli altri eventi in programma che completano un’offerta ricchissima di più di 50 iniziative tutte gratuite a disposizione dei visitatori di Cucinare.

Programma completo

Cucinare, Fiera di Pordenone domenica 10 e lunedì 11 aprile Ingresso Nord. Orari 9.30-19.30. Ingresso 5 euro. Gratuito per i ragazzi fino a 12 anni compiuti. La partecipazione agli eventi è gratuita. Consigliata la prenotazione.Green pass base richiesto per la partecipazione agli eventi e nelle aree ristorazione.

Chi conserva il biglietto di ingresso di Cucinare e lo presenta alla biglietteria centrale della Fiera di Pordenone, potrà visitare IO CREO – Salone della creatività al prezzo ridotto di 7 euro invece che 10.