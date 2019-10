A Rauscedo inaugurata Le Radici del vino 2019

Al via Le Radici del Vino, grande vetrina della filiera vitivinicola e fiera della viticoltura d’eccellenza che a Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (membro delle Città del Vino e primo Comune delle Cooperative) dall’11 al 13 ottobre proporrà un ricco programma, quest’anno ancora più a misura di famiglia con tanti momenti per bimbi, eventi culturali, una piazza dei sapori, la mostra artigiana, approfondimenti per addetti ai lavori, intrattenimento, sport e degustazioni rivolti a tutti.



Dopo i saluti introduttivi del sindaco di San Giorgio della Richinvelda Michele Leon, della deputata onorevole Vania Gava, del parlamentare europeo onorevole Marco Dreosto, del presidente di Friulovest Banca Lino Mian e di Francesco Terrin responsabile area marketing della Fiera di Pordenone, c'è stato il taglio del nastro e l'inizio dei festeggiamenti, Ecco qui sotto il programma dei tre giorni.



Venerdì 11 ottobre ore 16.00 > Zona Fiera Apertura 6a Fiera Viticoltura d’Eccellenza e spazi espositivi; ore 17.00 > Spazio incontri verde Inaugurazione ufficiale 6a Fiera Viticoltura d’Eccellenza convegno inaugurale, saluti istituzionali e taglio del nastro; ore 17.00 > Zona Degustazione Enoteca Apertura enoteca, Festival della Ribolla Gialla e area “Il vino ritorna alle sue radici”; ore 18.30 > Arena del Gusto Apertura Arena del Gusto con menu tipici; ore 18.30 > Arena del Gusto Aperitivo con il gruppo Cantineros ore 20.30 > Spazio incontri rosa “Da Pordenone al monte Rest attraverso i Magredi. Avventura a due passi da casa” Incontro a cura di Alfio Scandurra e il suo asino Fiocco Serata informativa accompagnata dalla visione di un documentario; ore 20.30 > Sala degustazioni ONAV BLANC DE NOIRS Masterclass guidata dall’enologo Stefano Trinco.



Sabato 12 ottobre Ore 9.00 > Zona Fiera Apertura 6a Fiera Viticoltura d’Eccellenza e spazi espositivi; ore 9.00 > Spazio incontri verde Incontro tecnico Vitigni naturalmente resistenti e marketing in un mercato in evoluzione a cura di Friulovest Banca; ore 10.30 > Sala convegni

Convegno Alimentare il futuro. Le sfide dell’agricoltura tra alimentazione, ambiente, mercato e globalizzazione moderatore Lorenzo Tosi Coautore di “Terra e Vita”; ore 12.00 > Arena del Gusto > Apertura con menu tipici; ore 14.00 > Spazio incontri verde Incontro tecnico “Agabuna: irrigazione di precisione per la viticoltura” a cura di Agabuna srl; ore 15.30 > Spazio incontri verde Incontro tecnico Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari a cura di ERSA - Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale; ore 16.30 > Piazza dei Sapori Apertura mostra mercato di prodotti tipici gastronomico; ore 16.30 > Zona Degustazione Enoteca Apertura enoteca, Festival della Ribolla Gialla e area “Il vino ritorna alle sue radici”; ore 17.00 > Spazio bimbi Furbo come la volpe - La fiaba delle Valli Pordenonesi Laboratorio di costruzione maschere a cura di Ortoteatro con Mauro Fornasier; ore 17.30 > Spazio incontri verde Incontro tecnico Agricoltura di Precisione nel vivaio, macchine e tecnologie a cura di Arvatec Srl; ore 18.00 > Biblioteca del Vino “È un vino paesaggio. Teorie e pratiche di un vignaiolo planetario in Friuli” Incontro e degustazione con l’autrice Simonetta Lorigliola e Lorenzo Mucchiutti; ore 18.30 > Arena del Gusto Aperitivo Concerto con Night & Swing Quartet ore 18.30 > Arena del Gusto > Apertura con menu tipici; ore 20.30 > Spazio incontri rosa Lettura scenica “Piccola osteria senza parole” interventi e narrazione con Massimo Cuomo Musica: Do'Storieski; ore 21.30 > Sala degustazioni ONAV Il miglior abbinamento di fine pasto: grappa e formaggio Degustazione guidata da Isis Brunoni in collaborazione con la Distilleria Pagura.



Domenica 13 ottobre ore 8.00 > Zona Fiera 5a Marcia delle Radici del Vino Iscrizioni dalle 8.00. Partenza libera dalle 8.30 alle 9.30 Tra vigneti e cantine, percorsi 7 – 14 – 21 Km; ore 9.00 > Piazza dei Sapori Apertura mostra mercato di prodotti tipici gastronomici, artigianato artistico, mestieri e tradizioni dal vivo; ore 10.00 - Per tutto il giorno; Apertura spazi espositivi enoteca e “Il vino ritorna alle sue radici”, Festival della Ribolla Gialla; ore 10.30 > Escursione naturalistica

Escursione nei Magredi con Mauro Caldana Partenza dall’area Infopoint. Durata 1 h. In caso di pioggia si prevede una “lezione” in aula sulle caratteristiche e sulle biodiversità dei Magredi, del Meduna e del Cellina; ore 10.30 > Spazio incontri verde Incontro tecnico “Successo della difesa fitosanitaria in funzione della qualità della distribuzione degli agrofarmaci” a cura di Circolo Agrario Cooperativo; ore 10.30 > Spazio incontri rosa Convegno “Il sistema, la storia e le prospettive irrigue del territorio” moderatore Umberto Massaro; ore 11.30 > Arena del Gusto > Apertura con menu tipici; ore 12.00 > Itinerante Intrattenimento musicale Banda giovanile Pavia di Udine; ore 15.00 > Sala degustazioni ONAV Gewürztraminer: l’altoatesino Masterclass guidata da Simona Migliore; ore 16.00 > Spazio bimbi Il gran teatro dei burattini con Alberto De Bastiani; ore 16.30 > Arena del Gusto Aperitivo musicale con il Corner Pocket Trio; ore 17.30 > Spazio incontri rosa Locanda Tagliamento. Voci che raccontano il fiume padre del Friuli Presentazione del libro con la presenza degli autori a cura di Daniele Zongaro - Ass. Bottega Errante; ore 17.45 > Sala degustazioni ONAV Il Signor Sangiovese Masterclass guidata dall'enologo Giovanni Sordi; ore 18.30 > Arena del Gusto > Apertura con menu tipici; ore 19.00 > Arena del Gusto Aperitivo con i Bossa Loca.



