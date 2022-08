A Ravascletto la Fiesta tas Corts

La Fiesta tas Corts – Savors di una volta di Ravascletto domenica 21 agosto compirà 40 anni. Un importante anniversario per una manifestazione che si fonda sul senso di accoglienza e di comunità, oltre che di condivisione della propria cultura.

L’edizione 2022 si svolgerà tra le località di Stalis e Palù, dove i cortili interni e le case dei due storici borghi saranno aperti per ospitare diverse esperienze gastronomiche.

Un assaggio autentico del territorio, che passa dalla tavola con le delizie della tradizione preparate dalla gente di Ravascletto (quali i cjarsons, mesta e busa, las agnes, frico e polenta) e al contempo permette al visitatore di prendere parte alla vita di paese, dove ancora ci si incontra e si condividono momenti di festa e aggregazione.

A corredo della festa dedicata ai sapori di un tempo, lungo via Belvedere, ci sarà un mercatino di prodotti locali e artigianato.

I festeggiamenti scatteranno alle 11.30 per proseguire fino a sera. Per rendere più piacevole l’esperienza è previsto un servizio transfer gratuito dai parcheggi in zona partenza funivia e la giornata sarà allietata da musica folk nelle piazzette e lungo le vie dei borghi.

Evento organizzato da Aps Fiesta tas Corts. Per informazioni: Ufficio IAT Ravascletto e-mail: info.ravascletto@gmail.com, 0433-66477, Facebook: RavasclettoZoncolanSoleNeve