A Rimini trionfano gli chef udinesi

Grande prestazione degli chef della provincia di Udine a Rimini, alla fiera BeerAttraction, dove si è svolto il Campionato della cucina italiana 2020, il più importante appuntamento a livello nazionale, organizzato dalla Federazione italiana cuochi, che fa parte del circuito mondiale WorldChefs. Nella competizione MysteryBox, Daniele Piccoli di Lignano Sabbiadoro e Davide Patat di Gemona hanno conquistato la medaglia d’oro, vinta per due anni di seguito, l’oro assoluto di giornata e il premio più ambito, ovvero il titolo di Campioni d’Italia 2020.

Anche lo chef Matteo Collura di Pasian di Prato, cha ha partecipato al contest di pasticceria per Junior chef, si è portato a casa l’oro e il titolo di Campione d’Italia 2020. Nelle altre categorie, Cucina calda K1, Patat e la ladychef Lorena De Sabata hanno ottenuto la medaglia d’argento, Piccoli e Davide Digianantonio il bronzo, mentre a Eros Simeoni è andato il diploma d’onore.

Un altro premio, “Miglior Concorrente per pulizia e igiene nella competizione culinaria 2020”, è stato aggiudicato a De Sabata e Collura. Alla fine delle premiazioni, i giudici sono andati a complimentarsi con i vincitori, per il lavoro professionale e di rispetto delle regole mostrato in gara. Grande soddisfazione è stata espressa dalla presidente regionale dell’Unione Cuochi Fvg, referente gemonese di Confcommercio Udine, Marinella Ferigo, che ha accompagnato a Rimini, seguito e supportato i partecipanti.

Sempre nel mese di febbraio a Riva del Garda durante la manifestazione Hospitality, la squadra Dipartimento solidarietà ed emergenze Fvg ha gareggiato nell’Emergency Food Contest e si è portata a casa la medaglia d’oro. In campo Graziella Manzano, Narcisa Gomboso, Andrea Starz e Nicola Cirelli.

Nella foto, da sinistra, Matteo Collura, Daniele Piccoli e Davide Patat