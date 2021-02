A Ronchi dei Legionari tornano i buoni spesa

L'emergenza sociale, oltrechè quella sanitaria, non può dirsi ancora esaurita. Ed è per questo che l'Amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari ha deciso di riavviare l'operazione dei buoni spesa, forte anche dell'arrivo, da parte dello Stato, di nuovi fondi per la solidarietà alimentare, ben 63.237 euro.

Dal 15 febbraio i ronchesi interessati potranno far pervenire le loro domande all'indirizzo di posta elettronica: contributi@comuneronchi.it e fruire dei buoni nei negozi cittadini convenzionati.

Potranno far richiesta le persone residenti che si trovino in stato di bisogno economico e assoluta necessità di generi alimentari e beni di prima necessità.

Quindi, titolari di attività che l'abbiano sospesa a causa del Covid, dipendenti ma anche soggetti che siano privi di reddito o copertura assistenziale. E' escluso chi sia già titolare di aiuti economici da parte del servizio sociale, che sta elaborando anche quest'operazione, chi sia titolare del reddito di cittadinanza o chi, al 31 gennaio, disponga, nel proprio conto corrente, un valore complessivo di 6mila euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo, l'erogazione dei buoni avverrà entro il 30 aprile e gli stessi dovranno essere spesi entro il 30 giugno. In caso di difficoltà nella compilazione delle domande ci si può rivolgere all'ufficio assistenza, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.30, telefonando al numero 0481477204.

Aumenta anche il valore dei buoni. Sono previste erogazioni che vanno dai 100 euro per una famiglia composta da una sola persona, 200 euro per due, 300 per tre, 400 per quattro e 500 per le famiglie con cinque componenti. Quindi, raddoppiati rispetto al passato. Ovviamente saranno fatti controlli sulle comunicazioni effettute, per evitare che ci siano dei “furbetti”.

“Un sostegno concreto e diretto – ha detto l’assessore alle politiche sociali, Gianpaolo Martinelli – che vuol dare una boccata di ossigeno alle categorie di persone così duramente colpite dalla pandemia”.

Finora i provvedimenti assunti dall'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari a favore di cittadini e commercianti, in relazione all'emergenza sanitaria, ammontano a un impegno finanziario di oltre 400mila euro. Sono allo studio, assieme al bilancio, l'elaborazione di nuovi strumenti di sostegno alle diverse categorie. Anche nel 2021 non dovrebbe essere applicata la Tosap per coloro i quali vogliono ampliare la propria offerta commerciale.