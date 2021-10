A Ronchi è ripartita la raccolta delle olive

Riparte, per il 12esimo anno consecutivo, a Ronchi dei Legionari, l'attività di raccolta delle olive nella bisiacaria messa a punto dal gruppo spontaneo 'Uliu Bisiac'. Sempre con grande entusiasmo e forti di un'amalgama davvero molto forte, i volontari hanno iniziato a visitare giardini privati e aree pubbliche.

L'annata non è abbondante per quanto riguarda la quantità delle olive: molti ulivi proprio non ne hanno. Ma, in compenso, la qualità è buona e le olive sono davvero più sane dell'anno scorso. Nei giorni scorsi, poi, la prima spremitura, all'istituto tecnico agrario Paolino di Aquileia di Cividale del Friuli, ha lasciato soddisfatti i volontari.

“E' stato più difficile del solito trovare alberi con olive – raccontano - ma, grazie, al passaparola tramite la nostra pagina Facebook e alla collaborazione di molte persone, abbiamo cominciato il lavoro con ottimismo. Inoltre, sempre grazie alla condivisione della nostra richiesta di aiuto, siamo felici che molte persone ci abbiano portato direttamente le loro olive. A tal proposito vogliamo ricordare che tutti possono contribuire alla raccolta, portando le loro olive personalmente nel cortile del circolo Acli in Via San Lorenzo, contattando prima ai numeri di riferimento: 335 7887939 (Italo), 334 3043699 (Carlo) e 349 5679985 (Rino)".

"Per chi ha raccolto delle olive ma non è in grado di portarle, potremo passere noi a portarle. Quest'anno – proseguono - abbiamo diversi nuovi volontari che vengono a darci una mano con la raccolta e l loro aiuto è molto apprezzato. Siamo particolarmente felici che stia aumentando la quota femminile del nostro gruppo di raccoglitori e raccoglitrici”.

Come da tradizione consolidata, tutto il ricavato della produzione e della successiva vendita dell’olio, immesso nelle bottigliette impreziosite dall'etichetta firmata da Amerigo Visintini, sarà devoluto in beneficienza alle associazioni di volontariato del territorio. Nel corso degli anni sono affinate anche le tecniche di lavorazione ed è stata costruita, in maniera artigianale, anche una macchina defogliatrice che consente la consegna, al frantoio, di olive ben pulite senza la presenza di foglie.

Si tratta di dare continuità a una tradizione che, in queste terre, conosceva da secoli la produzione dell’olio. Molte testimonianze lo confermano come, ad esempio, il catasto Franceschino precursore dell'attuale. Di valore le ricerche dell'abate e insigne botanico di Vermegliano, Leonardo Brumati, che recensisce altre colture del 1570 coltivate nella zona di Vermegliano denominata “Loco degli olivari”.