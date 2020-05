A Sacile riaprono i mercati all'aperto

Anche a Sacile dalla prossima settimana potranno riaprire i mercati all'aperto dedicati ai prodotti alimentari. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Carlo Spagnol.

Si partirà martedì 5 maggio con il mercato Agrizero che si terrà in piazza del Popolo con esclusione dei prodotti florovivaistici, mentre giovedì 7 torneranno le bancarelle del mercato settimanale che, fino al termine dell’emergenza epidemiologica, saranno posizionate in piazza del Popolo, via Mazzini, piazza Manin, via Cavour

e viale Zancanaro (nel tratto fra piazza Manin e via Cavour).

L'ordinanza stabilisce anche le regole per lo svolgimento del mercato: l'area sarà perimetrata con transenne e nastro bianco e rosso; saranno predisposti due varchi di accesso separati dai due varchi di uscita, per il più efficace contingentamento delle presenze nelle aree di vendita, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro. Previsti poi l'obbligo di confezionamento dei prodotti esclusivamente a opera del venditore, l'uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori.

Gli operatori sono invitati a collaborare, mettendo a disposizione, ove possibile, guanti monouso e mascherine per i compratori sforniti di tali dispositivi.

IL VIDEO DEL SINDACO