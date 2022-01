A Sesto al Reghena l'assemblea delle Città del Vino Fvg

Si terrà a Sesto al Reghena, nell'auditorium Burovich sabato 22 gennaio, l'assemblea regionale del Coordinamento del Friuli Venezia Giulia delle Città del Vino. Presente nell'occasione anche il presidente nazionale uscente dell'associazione, Floriano Zambon, che a novembre ha passato il testimone ad Angelo Radica.



La scelta della città dell'Abbazia per l'importante riunione è nata dopo l'adesione di Sesto al Reghena all'Associazione nazionale Città del Vino. Nuovo associato anche il Comune di Mariano del Friuli e tra le Pro Loco quelle Buri di Buttrio, Mitreo di Duino Aurisina e Risorgive Medio Friuli di Bertiolo.



Nel programma della giornata, che sarà aperto dal saluto del sindaco di Sesto Marcello del Zotto, il coordinatore regionale delle Città del Vino Tiziano Venturini (assessore alle attività produttive e turismo del Comune di Buttrio e membro della giunta nazionale dell'associazione) - coadiuvato dal suo vice Maurizio D'Osualdo (vicesindaco di Corno di Rosazzo e membro del consiglio nazionale delle Città del Vino) - trarrà un bilancio del 2021 e presenterà il programma del nuovo anno.



Nell'ordine del giorno anche il primo intervento del neo Ambasciatore delle Città del Vino Francesco Marangon, professore all'Università di Udine, e del Comune di Duino Aurisina - Devin Nabrežina scelto come Città Italiana del Vino 2022 (vera e propria "capitale" dell'enoturismo con una ricca serie di eventi che interesseranno non solo il centro giuliano ma anche il resto del territorio regionale nei prossimi mesi). Sarà poi consegnata la bandiera delle Città del Vino non solo a Sesto al Reghena ma anche delle sopracitate Pro Loco (sarà presente il presidente regionale del Comitato Pro Loco del Friuli Venezia Giulia Valter Pezzarini).I Comuni aderenti alle Città del Vino in regione sono 28: Aquileia, Bertiolo, Buttrio, Camino al Tagliamento, Capriva del Friuli, Casarsa della Delizia, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cormons, Corno di Rosazzo, Dolegna dl Collio, Duino Aurisina - Devin Nabrežina, Gorizia, Gradisca D’Isonzo, Latisana, Manzano, Mariano del Friuli, Moraro, Nimis, Palazzolo dello Stella, Povoletto, Premariacco, Prepotto, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Sesto al Reghena, Trivignano Udinese, Torreano. Aderiscono anche quattro Pro Loco: Casarsa della Delizia, Buri Buttrio, Mitreo Duino Aurisina e Risorgive Medio Friuli Bertiolo.