A Stefano Cosma il premio Iolanda Letteratura del Vino

Ieri, al Castello di Ugento (Lecce), gli ideatori del Premio Iolanda, Vera Slepoj e Davide Paolini, hanno annunciato che Stefano Cosma, autore di “Langoris. Storie di vini e di cavalieri” (Leg Edizioni di Gorizia), libro che racconta la storia della Tenuta di Angoris, ha vinto il premio nella sezione Letteratura del Vino.

La consegna del riconoscimento avverrà sabato 25 settembre a Santa Maria di Leuca, giorno in cui Cosma avrebbe dovuto presentare a Monfalcone, nell'ambito di Geografie, le ultime due sue pubblicazioni: Il gusto dei saperi fra Carso e Isonzo, dedicato alla cucina bisiaca, e Castello di Spessa. Affascinanti intrecci di memorie ed esperienze di benessere.

Il Premio Iolanda, alla IV edizione, è divenuto ormai non solo un’iniziativa per celebrare la letteratura enogastronomica collegata alla tradizione e alla memoria, ma anche e soprattutto un momento per gli esperti coinvolti nelle due giurie per fare il punto della situazione nei due settori interessati e delineare scenari futuri: “Si sta aprendo una nuova era in fatto di cibo e vino: la pandemia ha in pochissimo tempo cambiato il mondo in cui vivevamo, facendoci riscoprire quanto profondo sia il nostro legame sia individuale che collettivo con il cibo”, ha spiegato Vera Slepoj.

Aggiunge Davide Paolini: “Il premio Iolanda, sin dall’inizio, ha cercato di selezionare e, in un certo senso, a stimolare l’uscita di libri che non siano solo ricettari, di cui ormai sono piene le librerie, ma testi che approfondiscano le problematiche intorno al cibo e al vino. Anno dopo anno, vediamo che questa impostazione ha successo, come dimostrato dai partecipanti all’edizione 2021”.

La scelta del libro di Stefano Cosma era affidata ai giurati Alvaro De Anna, Enrico Semprini, Giacomo Mojoli, Roberto Felluga, Piernicola Leone De Castris, Davide Zuin, Seby Costanzo, Rossana Bettini Illy, Giordano Emo Capodilista, Massimo Bassani, Massimo Fasanella D’Amore e Diego De Leo.