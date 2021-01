A tavola con il Trieste Film Festival

È un periodo difficile per tutti ma in modo particolare per coloro che si dedicano alla ristorazione: per sostenere le realtà locali il Trieste Film Festival ha pensato di proporre ai ristoranti triestini di creare un menù dedicato al Trieste Film Festival e/o alle sue aree di indagine (Europa centro orientale); il menù dovrebbe essere acquistabile dal 21 al 30 gennaio prossimi.