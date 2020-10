A Trieste la millefoglie più grande del mondo

Per la quarta volta un Guinness World Record realizzato in Friuli Venezia Giulia viene inserito nel libro dei primati. E’ quello che è successo nell’edizione 2021 con la millefoglie più grande del mondo, realizzata a inizio dell’anno scorso presso il centro commerciale Le Torri D’Europa di Trieste. La direzione organizzativa era stata affidata come sempre a Mirko Ricci, già realizzatore di altri quattro primati, in collaborazione con la pasticceria Bom Bom di Trieste.

Nella sezione, del libro dei record mondiali, dedicata alle imprese con il cibo si legge: Millefoglie - il 23 febbraio 2019 un enorme dolce tipico francese di 673,5 Kg è stato preparato a Trieste, Italia, dal centro commenrciale Torri D’Europa, in collaborazione con TESS LTD e Pasticceria Bon Bon. Ogni anno vengono battuti oltre 500 mila record in tutto il modo ma solo i migliori e degni di nota, rientrano nel libro commerciale più venduto al mondo.

Nello stesso anno Ricci Mirko è stato protagonista a Piove di Sacco di un altro record mondiale, quello della focaccia più lunga del mondo, una bontà di 169 metri realizzata in collaborazione con il centro commerciale PiazzaGrande e il mastro pizzaiolo Loris Sartore.

Che esperienze sono state queste dei Guinness World Record? “Emozionanti. Questa è la parola più giusta”, ci dice Ricci. “Quando una persona vuole raggiungere qualcosa, o battere un record come in questo caso, la giusta determinazione e tenacia può fare la differenza. Questo è stato lo spirito che ha unito il team delle Torri D’Europa, il tutto magistralmente legato dalla passione che il capo pasticcere, Sebastiano Scagiante, ha saputo trasmettere ai suoi aiutanti".

C’è un momento particolare che ti è rimasto impresso della giornata? “Si sicuramente il momento in cui il giudice ufficiale Lorenzo Veltri, ha decretato il record. Ogni sforzo, ogni preoccupazione è svanita e ha lasciato spazio alla gioia per il risultato ottenuto. Visibile anche sul sindaco Di Piazza, palesemente commosso e orgoglioso per la sua città”.

Ci sono altri progetti nel tuo futuro? “In questo momento dove il Covid-19 impedisce ogni cosa, è molto dura pensare a dei progetti simili. Questi eventi hanno sempre richiamato migliaia di persone, fin dal primo organizzato, che è stato nel 2015, il tiramisù più grande del mondo, a Gemona del Friuli, dove erano presenti ben 24 mila persone. Cosa rarissima per la cittadina pedemontana e mai replicata dopo. Quello che possiamo augurarci è che passi presto questa crisi e che si torni ad una normalità simile a quella a cui eravamo abituati. In ogni caso i record sono fatti per essere infranti, e chissà cosa ci riserverà il futuro”.