A Trieste riparte il Master sul Caffè

Inaugura oggi il decimo anno accademico del Master universitario inter-ateneo di primo livello in Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy. Con un Orientation Day nella sede di illycaffè a Trieste, è stato presentato il corso di studi rivolto ai giovani laureati in economia, ingegneria e scienze agrarie, nato per offrire una preparazione a tutto tondo sulla cultura del prodotto, dalla pianta alla tazzina, sulla valenza sociale del consumo del caffè e sulla cultura dei Paesi produttori.

Sono 27 quest'anno gli studenti iscritti al Master, provenienti da 16 Paesi diversi: Brasile, Colombia, Ecuador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Italia, Messico, Nicaragua, Peru, Stati Uniti, Taiwan, Tanzania, Uganda e per la prima volta Paraguay. Per il primo anno dalla nascita del corso di studio, la classe in partenza è composta da una maggioranza femminile (16 studentesse).

Le attività didattiche iniziano il 13 gennaio e si concludono a ottobre 2020, con la discussione della tesi. A fine corso saranno in totale 206 le persone formate in Economia e Scienza del Caffè. Confermata anche per questa edizione l’erogazione di due borse di studio da parte della Fondazione Friuli, offerta alla studentessa friulana Alessia Zampollo Sguazzero, e dalla Fondazione CRTrieste, assegnata allo studente triestino Emanuele de Vonderweid. L’impegno di questi enti è stato un importante incoraggiamento per i giovani del territorio regionale fin dalla prima edizione nel 2010.

Il Master in Economia e Scienza del Caffè – Ernesto Illy, corso unico al mondo, conferma Trieste come polo mondiale della cultura del caffè. La qualità dei contenuti e del programma è garantito da un prestigioso corpo docenti proveniente da centri di formazione d’eccellenza sia italiani che internazionali come l’Università di Udine, l’Università di Trieste, la Wageningen University (Olanda), l’Università di San Paolo, l’Università di Viçosa, la University of Northern Colorado, la University of Copenhagen, la Drexel University e il World Coffee Research.

Sono partner sostenitori del Master, affianco alla Fondazione Ernesto Illy: l’Università di Trieste, l’Università di Udine, illycaffè Spa, la SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, il Consorzio di Biomedicina Molecolare (Area Science Park – Trieste), la Fondazione CRTrieste e la Fondazione Friuli.