A Udine il Convegno nazionale di viticoltura

L’ottava edizione del Convegno nazionale di Viticoltura (CONAVI), uno degli appuntamenti periodici più importanti per quanto riguarda ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico in viticoltura, promosso dal Gruppo di Lavoro in “Viticoltura” della Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI), si terrà online dal 5 al 7 luglio prossimi, organizzato quest’anno dal dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali (DI4A) dell’Università di Udine.

Nell’ambito del convegno, è previsto anche un incontro tecnico, nel quale si incontreranno consulenti, ricercatori, ditte fornitrici di materiali e servizi per il settore viticolo e soprattutto aziende produttrici di tutta Italia per un confronto fruttuoso sulle nuove frontiere della viticoltura.

Le iscrizioni per partecipare al convegno sono aperte online fino a venerdì 18 giugno e si possono effettuare collegandosi al sito, dove sono disponibili anche informazioni e programmi.

Le tematiche che saranno trattate spaziano dal miglioramento genetico, biodiversità e vivaismo viticolo alla fisiologia, eco-fisiologia e analisi omiche, dalla gestione del vigneto, risposta a stress abiotici, e adattamento ai cambiamenti climatici alle avversità biotiche e approcci agronomici innovativi alla difesa del vigneto, fino alla viticoltura di precisione e remote sensing.

"Si tratta di argomenti – dice Enrico Peterlunger, coordinatore del gruppo di ricerca in Viticoltura ed enologia dell’Ateneo di Udine – che si sono naturalmente evoluti nel corso delle varie edizioni del CONAVI, aggiornandosi e includendo nuovi aspetti di interesse per la ricerca e l’innovazione tecnica a favore delle aziende vitivinicole".