A Udine taglio del nastro per il King Pub

"Una storia di passione, di resilienza e di intuito imprenditoriale che dimostra come dall'impegno e dall'ottimismo verso il futuro possano nascere storie di successo anche in un periodo di crisi".

È il pensiero che l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha rivolto all'inaugurazione del locale King Pub, insegna promossa da Francesco Dalle Crode per offrire un nuovo punto di ristorazione per giovani e famiglie nel centro storico di Udine.

"L'imprenditoria friulana dimostra ancora una volta di essere capace di innovarsi mantenendo saldo il legame con i prodotti locali e dando al consumatore garanzia di qualità" ha evidenziato Bini subito dopo il taglio del nastro effettuato assieme al titolare e ai rappresentanti dell'amministrazione comunale.

Dopo Lignano Sabbiadoro, Latisana e Pordenone l'insegna King Pub apre nel cuore di Udine in via Battisti a due passi da piazza Garibaldi e piazza XX Settembre. Il locale propone "hamburgeria autentica friulana" come l'ha definita il proprietario che ha investito sulla produzione locale: carne di bovino friulano, birra artigianale tra cui un'etichetta prorpia sviluppata durante il lockdown, pane prodotto da panifici locali senza ricorrere a prodotti surgelati.

"Fa sempre piacere partecipare a delle inaugurazioni, ma oggi ancor di più perché siamo di fronte a un'iniziativa sorta dalla capacità di un imprenditore tenace di cogliere l'opportunità dalla crisi pandemica, creando nuova economia e nuova occupazione" ha concluso Bini.