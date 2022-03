A Villa Manin torna Sapori Pro Loco

Ufficializzate le date di Sapori Pro Loco, la grande manifestazione enogastronomica organizzata dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia nel prato della magnifica Villa Manin a Passariano di Codroipo.

Dopo due anni in cui la kermesse non si è potuta tenere a causa dell'emergenza Covid, tornerà per due weekend il 14 e 15 maggio e dal 20 al 22 maggio. Nell'attesa di conoscere i dettagli del programma, a cui il Comitato regionale Pro Loco sta lavorando, si sa di certo che saà confermato il format tanto apprezzato dal pubblico di diverse specialità enogastronomiche del territorio proposte dalle varie Pro Loco. Ci sarà anche una serie di proposte collaterali per tutte le età.