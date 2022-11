A Villa Nachini i ricettari delle dimore storiche

Quando la gastronomia incontra la storia l'esito si fa cultura. È il caso del volume "La cucina nelle dimore storiche friulane" edito dalla Società filologica friulana nel 2021 e presentato ad un folto pubblico a villa Nachini Cabassi di Corno di Rosazzo su iniziativa del locale Circolo culturale presieduto da Sergio Paroni.

È stato il curatore del libro, Carlo del Torre, in dialogo con Massimo Percotto, delegato udinese dell'Accademia italiana di Cucina, a illustrare il grande giacimento di ricettari forniti dalle famiglie aristocratiche friulane che rappresenta un prezioso scrigno di conoscenza socio-antropologica che bene ha fatto la Filoligica a valorizzare in vista di un auspicabile recupero in chiave moderna. Ben 22 dimore storiche hanno fornito al curatore i propri ricettari: dimore di città e di campagna del Friuli e della Carnia, con l'innesto di un ricettario ebraico proveniente da casa Ascoli,oggi sede della Filologica a Gorizia, per un totale di 184 ricette. Il tutto premesso da un'interessante descrizione del palazzo di provenienza che conferisce il contesto dove questa cucina d'antan trovava la sua espressione.

Ricette sobrie si alternano a quelle più prestigiose dove compaiono impensabilmente sulle tavole di un Friuli arcaico tartarughe, aragoste e caviale.

Ricettari inediti custoditi e aggiornati dai proprietari delle dimore storiche che l'omomima associazione friulana oggi presieduta da Raffaele Perrotta ha consentito di far riemergere anche in prospettiva di un loro recupero da parte della moderna ristorazione locale che potrebbe ottenere positive ricadute ai fini turistici.

Nella circostanza il Circolo culturale Corno, sempre in collaborazione con il Comune e il Comitato fiera vini, ha annunciato per il prossimo 15 dicembre alle ore 18.30 ancora a villa Nachini Cabassi la presentazione del libro di Lucia Pertoldi "Mama moja - Cent ricetis plui une", ovvero la cucina di ieri e di oggi per la trasmissione radiofonica della Rai regionale 'Vita nei campi' edito anch'esso dalla Società filologica friulana.