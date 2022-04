A Villa Tissano parte Winexpression

Sabato 16 aprile, a Villa Tissano, sarà inaugurata la prima stagione della filiera di eventi Winexpression, una serie di appuntamenti che si svolgeranno tra maggio e luglio e che si prefiggono di guidare i partecipanti alla scoperta della sinergia tra vino e arte, il tutto nella cornice dei Colli Orientali del Friuli.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra l'associazione culturale Duel Aps, ideatrice del format, il Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali e Ramandolo e le artiste friulane Katia Fior e Paola Moretti, con lo scopo ultimo di fornire il giusto risalto alle eccellenze vitivinicole e artistiche che il territorio ha da offrire.

Il progetto si compone di diversi format. Le Winexpression Class, organizzate da Katia Fior, sono dei percorsi immersivi fra arte e vino: degustando calici dei Colli Orientali, selezionati da sommelier esperti, i partecipanti apprenderanno tecniche artistiche e pittoriche, mettendole in pratica nella creazione di un'opera. I corsi si terranno nella Tasting Academy del Consorzio Tutela Vini Friuli Colli Orientali situata all'interno di Villa Nachini Cabassi a Corno di Rosazzo.

"La Tasting Academy è un luogo unico, parte del nostro territorio - dice Matteo Bellotto del Consorzio dei Colli Orientali - qui abbiamo l'opportunità non soltanto di assaggiare vino, ma di scoprire cosa della terra riesce a darci veramente la nostra unicità, la nostra identità e il nostro grande valore”.

Gli eventi Tasting Winexpression, invece, si svolgeranno nell'arco di dieci domeniche, e saranno ospitati da altrettante cantine differenti, sempre parte del Consorzio. In queste giornate alle visite in cantina e alle degustazioni seguiranno concerti e un momento di espressione artistica, sotto la supervisione di Paola Moretti e dei suoi artisti. "Ciò che più vorrei è offrire a tutti i partecipanti un modo per esprimere sé stessi. La pittura per me rappresenta proprio questo: un mezzo di espressione, forse il più libero che ci sia!" commenta la pittrice.

La mostra itinerante ‘The Expression of Wine’ completerà la stagione. Sarà, infatti, allestita un'esposizione delle migliori opere nate in grembo a Winexpression nelle cantine che hanno partecipato agli eventi.

"Duel Aps vuole promuovere la cultura e l'arte in tutte le sue forme e quando questo può avvenire mettendo in risalto anche l'unicità del nostro territorio ci rende ancora più felici" commenta Davide Borgobello, fondatore e Presidente di Duel.

"Se questi eventi sono pensati solo per persone già con esperienza pittorica? Assolutamente no! Tutti possono esprimere l'arte che percepiscono attorno a loro!", conclude Salvatore Bossone, primo ideatore del format.

Le Winexpression Class inizieranno martedì 10 maggio, mentre gli appuntamenti in cantina inizieranno domenica 15 maggio.