A Villaorba di Basiliano riprende la 'Sagre da les masanetes'

E' iniziata venerdì scorso, a Villaorba di Basiliano, la sagra dei granchi. Villaorba, da un secolo, festeggia nel mese di ottobre la “Sagre da les masanetes”, causa il Covid-19 la festa è stata sospesa per un paio d'anni.



Quest'anno la pro loco ha inteso riprendere e rievocare antiche vicende che appartengono alla storia del paese, per cercare di mantenere viva la tradizione e la socialità con le Comunità non solo del Comune ma anche con quelle dei paesi limitrofi.



La festa è ripresa venerdì scorso, in presenza, e il programma delle manifestazioni culinarie incentrate sulla tradizione delle “masanette” e sulla storia artistica del paese, si sviluppa all'interno di un tendone riscaldato posto nell'ampio cortile della sede della Pro Loco nelle giornate di domenica 10, venerdì 15, sabato 16, domenica 17, venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle ore 18,30 giorni feriali e 11,30 a domenica.



Funzioneranno chioschi e una cucina a base di granchi, sardelle, calamari, baccalà, seppie in umido e spiedini di pesce. All'esterno funzioneranno un'enoteca e una birroteca con una scelta di vini e birre regionali. Per accedere all'evento è obbligatorio il green pass e rispettare le normative anti-covid.



E' possibile la prenotazione telefonando al n.3663815059. Le serate saranno allietate da musica di allettamento.