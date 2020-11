A Zoppola la 70esima Giornata del Ringraziamento

La 70esima Giornata provinciale del Ringraziamento provinciale di Pordenonese, si svolgerà domenica 15 novembre a Zoppola. Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 10.30. Alle 11 ci sarà la celebrazione della messa nella chiesa di San Martino, con l’offertorio dei beni della terra. Seguiranno la benedizione dei mezzi agricoli e gli interventi delle autorità.

Il Ringraziamento organizzato dalla sezione locale della Coldiretti in collaborazione con la Federazione provinciale, a seguito della pandemia, avrà una forma ridotta, rispetto alle precedenti edizioni.

“Certo –afferma il presidente della Coldiretti Matteo Zolin - ma abbiamo voluto comunque mantenere questa ricorrenza che per il mondo agricolo riveste un valore particolare. Oltre al motivo religioso, alla chiusura dell’annata agricola con l’inevitabile bilancio, quest’anno è giusto affermare il valore che l’agricoltura rappresenta in termini economici ma anche dal punto di vista sociale. Anche in questo momento delicato il settore primario è stato in grado di fornire un bene essenziale e cioè cibo. La centralità del nostro settore -conclude Zolin- va tenuta in conto nell’ambito dello sviluppo e degli investimenti futuri del nostro territorio nazionale e regionale”.