Acqua Dolomia lancia il Var, vetro a rendere

Sorgente Valcimoliana, l'azienda di Cimolais che imbottiglia l’acqua minerale a marchio Dolomia - unica al mondo che sgorga all'interno di un parco naturale Unesco - prosegue il suo percorso di innovazione denominato Dolomia2020 e si appresta a lanciare la sua nuova linea VAR-vetro a rendere, denominata 'Emotion', realizzata per completare la propria gamma di prodotti e soddisfare le esigenze del mondo Ho.re.ca.

La prima uscita della nuova linea 'Emotion' sarà quella del Beer&Food Attraction, 'The Eating Out Experience Show', organizzato dall'Italian Exhibition Group. In tale occasione dal 15 al 18 febbraio, presso lo Stand 073 nel Padiglione A5 del Rimini Expo Centre, si potranno ammirare in preview i nuovi packaging. Elegante, sostenibile, innovativa: la nuova linea in vetro a rendere sarà disponibile nei formati da 0,70L e 1L a partire dalla primavera 2020, con l'avvio della produzione all’interno della nuova porzione di stabilimento realizzata a Cimolais, specificamente dedicata all’imbottigliamento in vetro.

“Dolomia2020 era considerato un progetto ambizioso nel 2016, ma oggi sta diventando realtà", dichiara Gilberto Zaina, Amministratore Delegato di Acqua Dolomia. "Con il lancio della nuova linea in vetro a rendere riteniamo di poter soddisfare le emergenti esigenze del canale Ho.re.ca. seguendo al contempo la direzione green. La sostenibilità, la sensibilizzazione verso le tematiche ambientali e la riciclabilità dei materiali sono i principi cardine della strada da percorrere nel 2020".