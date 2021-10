Ad Atrio Villach è il momento di un buon risveglio

Da Atrio, lo shopping center di Villach, il più grande della Carinzia, facilmente raggiungibile da Tarvisio, la ripartenza post pandemia ha il sapore della gastronomia di qualità, declinata secondo una molteplicità di nuove proposte. E il buon giorno si vede dal mattino. Fino al 30 ottobre, infatti, è in atto una promozione da non perdere proprio tra le 8.30/9.00 e le 10.30/11.00, la fascia oraria in cui i punti ristoro del centro offrono la formula "1 prima colazione più 1 gratis". Un'occasione da non perdere per iniziare al meglio la giornata nel segno del piacere "senza confini", scegliendo tra diversi menù, che spaziano dalla colazione alla francese o all'italiana (con il 'sempreverde' cappuccino e brioche), fino a quella a base di succhi di frutta, ideale per la clientela dallo stile più salutista. I punti ristoro coinvolti nella promozione sono Pep Juice bar, Franz Streetfood, Café Cappuccino, Bellaggio, McDonalds e Al'Dente. Il buono per avere diritto e fare colazione per due, pagandone una sola, si può ritirare al banco del servizio visitatori al piano terra.



Con i suoi oltre 90 negozi e 2.000 posti auto gratuiti, Atrio attende i visitatori dall'Italia e dal vicino Friuli Venezia Giulia, dopo la lunga "sospensione" dovuta alle restrizioni causa pandemia, e punta ora sull'offerta di una vasta gamma di punti di ristoro e sulla grande varietà di prodotti tipici che si trovano anche negli scaffali dell'Interspar: negli ultimi mesi all'interno di Atrio sono stati aperti quattro nuovi ristoranti con offerte variegate: "Augustin", "my Indigo", Dunkin Donuts e "Chumi Tea". Il grande ristorante dell'Intespar è al momento in fase di ristrutturazione e aprirà a ottobre in una veste completamente nuova.Atrio offre la massima garanzia in termini di sicurezza sanitaria, dato che tutti gli spazi vengono disinfettati continuamente nell'arco della giornata. Sono disponibili decine di dispenser di disinfettante. E se qualcuno ha bisogno di una mascherina, può chiederla gratuitamente all'Info Point. Dalla mattina alla sera, all'interno del centro commerciale viene immessa e ricambiata l'aria. Fino al 30 ottobre, inoltre, c'è la possibilità di sottoporsi gratuitamente al Covid test antigenico rapido, vicino all'ingresso principale all'esterno del centro senza previa registrazione. (il servizio è chiuso nei giorni festivi). Il test è valido per 24 ore e può essere presentato per entrare nei saloni di barbieri e parrucchiere, nei ristoranti e nei centri estetici.