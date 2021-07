Adriano Gigante resta alla guida del Consorzio delle Doc-Fvg

Il Consiglio di Amministrazione dei Presidenti dei Consorzio del Friuli Venezia Giulia conferma, alla guida del Consorzio delle Doc-Fvg, Adriano Gigante, già Presidente. I Consiglieri David Buzzinelli (Presidente Consorzio Collio), Giorgio Zaglia (Presidente Doc Latisana), Roberto Marcolini (Presidente Doc Aquileia), Pietro Biscontin (Presidente Doc Grave), Giuseppe Crovato (Presidente Doc Friuli) eletto con la carica di Vice Presidente con il supporto di Paolo Valle (Presidente Friuli Colli Orientali) hanno votato all’unanimità il nome di Gigante per proseguire con il lavoro fatto negli ultimi anni.

Quello delle Doc-Fvg è un Consorzio di secondo livello che rappresenta i Consorzi delle denominazioni regionali. Oltre al grande lavoro dedicato alla lotta integrata regionale con il monitoraggio portato avanti dai tecnici, si pone come obiettivo di coordinare la promozione e la comunicazione di tutte le Doc regionali preservando e raccontando con una voce tutte le diverse espressioni dei territori.

Fondamentale la presenza e il lavoro che il Consorzio delle Doc-Fvg porta avanti insieme al board di enogastronomia di PromoturismoFvg insieme a tutti gli stakeholder della Regione. Tante le iniziative in programma e tante le occasioni di condivisione con gli altri soggetti del board dove poter promuovere i nostri vini espressione profonda ed identitaria della nostra Regione.

“Un grande onore e un impegno che porterò avanti sempre con la stessa energia”, racconta Gigante a seguito della sua elezione, “con l’obbiettivo di lavorare per andare avanti insieme a tutto il comparto regionale e promuovere i nostri vini, le singole espressioni, tutti i territori e la nostra terra. Vogliamo diventare il riferimento per tutti e per la Regione per quanto riguarda il comparto vitivinicolo per diventare espressione della voce dei viticoltori della nostra terra". Orgoglio e soddisfazione in vista di tutti i futuri impegni del Consorzio.