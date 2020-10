Aiuto alla ristorazione, nasce 'Rescuerant'

"Mentre il mondo si affanna a dimostrare in piazza la propria contrarietà al Dpcm che anticipa le chiusure di locali e ristoranti per impedire gli assembramenti, principale causa della trasmissione del Covid-19, s'inaugura la pagina Facebook Rescuerant che vuole essere un mezzo di sensibilizzazione attiva verso un settore che sarà duramente colpito dalle disposizioni governative: la ristorazione", spiegano gli ideatori dell'iniziativa social.

"La ristorazione è un settore economicamente importante, ma lo è soprattutto dal punto di vista occupazionale. Per questo motivo si richiede una presa di posizione immediata ed efficace che aiuti il settore salvando i posti di lavoro. Rescurant invita tutti, quindi, ad andare in soccorso (da qui l'inglese rescue) di un ristorante della zona - nel nostro caso in città, come si intuisce dai colori del logo - andando comunque a ordinare un pasto in modalità take away (dove c’è la disponibilità). In questa maniera si supporta l’attività di ristorazione nel periodo più austero incontrato nel 2020 e si dimostra in maniera tangibile la vicinanza agli operatori del settore nell’attesa di una normalizzazione degli orari".

"Davanti a tanto parlare a favore e contro il Governo e il suo Dpcm, anche da parte di istituzioni che spesso cavalcano la crisi della ristorazione strumentalizzandola politicamente, si rischia di perdere di vista la cosa più importante: la salute! Gli effetti collaterali al Decreto Ministeriale sono un fenomeno che va gestito a più livelli, ma senza mescolare le priorità. Si può comunque sostenere un settore senza dover rinunciare alla salute e viceversa", dichiara Maurizio De Poi, il creatore della pagina, che sottolinea la trasversalità e l’apoliticità dell’iniziativa. "Tra le 1000 condivisioni e i dieci aderenti all’iniziativa, sicuramente la seconda opzione è quella più efficace. Per questo motivo il successo non si può misurare con il numero dei mi Piace”.

Chiunque abbia usufruito del servizio di take away straordinario può pubblicare nella pagina di Facebook Rescuerant – soccorri la ristorazione a Pordenone la foto di ciò che ha ordinato inserendo, a propria scelta, anche il nome del ristorante, pub, rosticceria o altro sostenuto per l’iniziativa.