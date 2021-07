Al Circolo Nuovi Orizzonti è il tempo delle erbacce

Piante che nascono nel posto sbagliato o erbe vagabonde? Comunque le si voglia definire le erbacce fanno parte del nostro paesaggio quotidiano. Ci parlano, ci interrogano, raccontano di noi molto di più di quello che crediamo. Possiamo provare a sottovalutarle, a ignorarle, a tentare di sradicarle, eppure loro sapranno sopravvivere, prendendo posto in prima fila nella nostra vita, diventando metafora di noi stessi… Questa è l’originale prospettiva de Il tempo delle erbacce, il nuovo libro di Stefano Montello uscito da poco nella collana (s)confini di Forum editrice.

Nell’incontro di venerdì 23 luglio alle 21.00, ospitato nel Parco del Circolo Culturale Nuovi Orizzonti ai Rizzi, l’autore e Valentino Casolo - ricercatore e docente presso l'Università di Udine - prendendo spunto dal libro indagheranno con curiosità e ironia l’universo delle erbacce da un punto di vista inconsueto. La serata è organizzata in collaborazione con Forum Editrice e ha il patrocinio Università degli Studi di Udine.

Stefano Montello, musicista, scrittore e contadino sociale, conduce un’azienda agricola di proprietà che gli permette di vivere continuando a suonare e scrivere. Con curiosità, un sorriso indulgente e qualche robusto innesto di ironia in questo nuovo libro osserva le malerbe da un punto di vista inconsueto. Vi compare un’umanità varia fatta di giardinieri frustrati, contadini-monaci, matti che profetizzano, papi poeti e psichiatri disadattati. Tutti testimoni, in fondo, di come le erbacce – quella sconsiderata bizzarria della natura – abbiano una loro ragione di essere, una loro dignità, e di come, quasi sempre, l’infestante da debellare, il vero nemico, non sia fuori ma dentro di noi.

La serata fa parte della rassegna IMPERIUM: viaggio nel potere, realizzato grazie al contributo del Comune di Udine e al sostegno di Bluenergy Group e rientra nel programma UDINESTATE 2021.

