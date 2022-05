Al Città Fiera arrivano le Lady Chef

Fino all’11 giugno tutti i sabati a Città Fiera l’appuntamento è con la cucina di 'Io sono Friuli Venezia Giulia': sei Show Cooking con degustazioni gratuite in cui le Lady Chef realizzeranno le più sfiziose ricette con i prodotti della nostra regione.

Insieme alle Lady Chef dell’Unione Cuochi Fvg, ci sarà la partecipazione delle aziende produttrici, che presenteranno la filiera di produzione. L’appuntamento sarà alle 17.30, nella Food Court al piano terra (Area Rosa) sabato 14, 21 e 28 maggio e il 4 e l’11 giugno.

Ricco e interessante il programma pensato per il pubblico:

14 maggio – Pasta fresca con asparagi e “Cais”. Che lumaca! di Colloredo – Asparago di Tavagnacco

21 maggio – Mignaccole con la trota e fiocco di Sauris. Friultrota – Prosciuttificio Wolf Sauris

28 maggio – Polpettine sfiziose con prosciutto cotto e coniglio. Salumificio Dentesano e Coniglionatura

4 giugno – Il Tortello dell’Academia. Molino Moras - Formaggi Pezzetta

11 giugno – Macarons cui lops “Scrigno con le mele”. Latterie Friulane – Apicoltura F.lli Comaro – Grappa Nonino

Gli appuntamenti sono organizzati in collaborazione con “Academia del Gusto Fvg”, la più grande scuola di formazione di cucina per amatori, con oltre 40 corsi attivi, che spaziano dalla pasticceria alla cucina, dal mondo del vino alla caffetteria e Radio Punto Zero.