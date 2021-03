Al mercato coperto di Campagna Amica arriva la primavera

Il mercato di Campagna Amica a Pordenone (via Roma 4) sarà regolarmente aperto anche nelle prossime settimane e, come sempre, in grado di garantire la sicurezza di tutti. Sarà, quindi, possibile acquistare frutta, verdura, formaggi, uova, farine, vino e altre produzioni agricole locali a chilometro zero.

“Con l’emergenza causata dalla pandemia – afferma il presidente di Coldiretti Matteo Zolin - il nostro invito è quello di favorire il consumo di prodotti made in Italy e nel nostro caso made in Friuli. Con le chiusure della ristorazione il comparto agroalimentare ha subito una perdita di fatturato di oltre 11 miliardi. Un crollo che colpisce molto – conclude il presidente - anche le imprese locali".

Sabato 20 marzo dalle 8 alle 13 in vista della nuova stagione al mercato coperto ci sarà la Festa di primavera con la Floricoltura Daniela. La famiglia Celotto, che vanta una lunga esperienza nella vivaistica, sarà presente al mercato e proporrà una esposizione di fiori e non solo. Nel rispetto delle norme anti contagio, gli esperti daranno consigli su come trapiantare e coltivare le piante.

“L’hobby per i fiori e l’orto è tornato in voga – spiega la responsabile di Campagna Amica Chiara Rigo - e al mercato coperto si potranno trovare le varietà per ogni esigenza; dal balcone, al terrazzo, dal giardino all’orto, basterà scegliere la pianta più adatta. Naturalmente ci saranno tutte le aziende con i prodotti agricoli a chilometro zero del nostro territorio con alcune primizie. Oltre ai due nuovi arrivi: l’azienda Candido di Maniago con la farina di polenta e l’azienda le Radici di Valvasone con il vino”.

Per tutti i clienti, ci sarà in omaggio, fino ad esaurimento, una pianta aromatica.