Al Trieste Coffee Festival Laboratorio per bambini

Prosegue il Trieste Cofee Festival, mercoledì 30 ottobre, nella struttura in Piazza della Borsa. Ecco le iniziative in programma.



Alle ore 10.00 il laboratorio “Around the world in a cup of coffee” per bambini 6-10 anni organizzato dall’Associazione Giocomondo

Gli operatori dell’Associazione proporranno delle attività in italiano e inglese collegate al mondo del caffè e ai vari paesi d'origine.

Il laboratorio è aperto a un massimo di 15 bambini. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento delle disponibilità.

Prenotazione consigliata a: lab@triestecoffeefestival.it, con indicazione di: nome, cognome, età del bambino, nome e cognome e recapito cellulare dell'adulto responsabile e il nome del laboratorio.



Alle ore 16.30 Pausa “Bellezza al caffè”

Torna anche quest’anno l’iniziativa Bellezza al Caffè proposta da Lotus Beauty & Relax.

Il tema sarà un "tocco di caffè sulle mani", ovvero il caffè sarà al centro di semplici trattamenti da poter replicare poi a casa: scrub, maschere detox, massaggi…

Iniziativa gratuita aperta a 15 persone, su prenotazione obbligatoria via email a info@esteticalotus.com. Info su: www.facebook.com/LotusBeautyRelax.



Alle ore 18.00 l’incontro “Cupping App by DEMUS”

L’appuntamento è incentrato sulla presentazione di un’innovativa app con cui tutti possono diventare più esperti nella degustazione del caffè. Suddivisa in cinque aree tematiche (esame visivo, olfattivo, gustativo, tattile e retrogustativo), la app permette infatti di valutare un caffè secondo gli standard SCA - Specialty Coffee Association ed è quindi di supporto sia ai semplici appassionati sia agli esperti. A presentarla, Giovanni Bortoli di Demus, l’azienda che l’ha ideata.

È consigliata la prenotazione via email a eventi@triestecoffeefestival.it. Ingresso libero fino all’esaurimento posti in sala.