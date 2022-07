Al via Calici di Stelle… in cantina

Al via oggi gli appuntamenti con Calici di Stelle… in cantina in Fvg. Nell’ambito dell’attesissimo appuntamento estivo con Calici di Stelle, l’evento che accompagnerà turisti e appassionati in un viaggio entusiasmante alla scoperta di prelibatezze enogastronomiche, il Movimento Turismo del Vino Fvg, presieduto da Elda Felluga, organizza Calici di Stelle… in cantina per coloro che desiderano approfondire la conoscenza di un’unica cantina per conoscerne meglio i racconti, scoprirne i vini e apprezzarne l’appassionato lavoro.

Diverse aziende agricole ospiteranno eventi ed esperienze direttamente a ‘casa loro’ nel periodo tra il 29 luglio e il 15 agosto. Visite, degustazioni, imperdibili esperienze sotto le stelle, cene in vigna, atmosfere romantiche e magiche serate immersi nella natura rigogliosa dei vigneti.

L’azienda Graunar di San Floriano del Collio proporrà degustazioni dei suoi vini in abbinamento ad affettati misti, strudel e qualche piatto caldo, da oggi e fino a Ferragosto. Questa sera, alle 20, I Magredi di San Giorgio della Richinvelda organizza, su prenotazione, l’aperitivo con cena “Costata in vigna” in collaborazione con la trattoria “Il Carantan, brace e cultura”.

Sabato 30 e domenica 31 luglio, Elio Vini di Grupignano, Cividale del Friuli, propone visite alla cantina e ai vigneti con degustazioni, nonché, su prenotazione, una degustazione guidata dei vini bio più rappresentativi dell'azienda e delle etichette Premium. Per prenotazioni e informazioni sul programma completo di Calici di Stelle… in cantina: www.cantineaperte.info.